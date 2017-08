Freizeit Rieden

11.08.2017

11.08.2017

Das Ferienprogramm brachte für zu Hause gebliebene Kinder einen der ersten Höhepunkte: das Schnupperschießen, der SG Vilstal Rieden in deren Heim. Ehe Jugendleiter Simon Wiesner in Schießtechniken einführte, wies er auf Sicherheitsvorschriften hin und erläuterte den Gebrauch der Schusswaffe.

Spannend wurde es aber für die Kinder, als sie selbst an den Stand durften und ihre Schießkünste mit dem Luftgewehr auf die zehn Meter entfernten Scheiben erproben konnten. Nach kurzem Einschießen wiesen die Kleinen bereits akzeptable Erfolge vor. Simon Wiesner, Manfred Hiermann und Thomas Rybak standen als Aufsicht zur Seite. "Du bist ja richtig gut", konnte man hören, als eines der Kinder ins Schwarze traf, und "a so a richtig guats Blattl", wenn es einen Neuner oder gar Zehner gab. In einer Pause demonstrierten Jugendleiter Wiesner und Sportleiter Hiermann die vorschriftsmäßige Kleidung aus Schießjacke, -hose, -brille, -schuhen und -handschuhen, die sich für Anfänger ohne Waffe auf einige Hundert Euro summieren kann. Eine ausreichende Grundausstattung werde ebenso wie die Waffe für Anfänger vom Verein gestellt.