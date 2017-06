Freizeit Rieden

18.06.2017

"Mit Blasmusik in den Sommer" hieß es beim Sommerfest der Blaskapelle St. Georg. Nach dem Gottesdienst luden die Musiker zum Mittagessen vor dem Pfarrheim St. Josef ein und servierten zu den Klängen des Blasorchesters Surbraten, Spanferkel sowie diverse Schmankerln vom Grill. Mit Stücken wie "Musik, Musik" oder "Sterne der Heimat" erfreuten die Musiker ihr Publikum. Am frühen Nachmittag hieß es "Bühne frei" für das rund 30-köpfige Orchester unter Stabführung von Miroslaw Zgrzendek. Schmuck gekleidet in Dirndl die Mädchen, mit Trachtenhemd und Krachlederner die Burschen, gratulierten sie zuerst ihrem Schlagzeuger Andreas Fischer mit "Happy Birthday" zum 20. Geburtstag. Während sich trotz tropischer Temperaturen viele Kaffee und Kuchen, die Mannsbilder aber lieber eine frische Halbe - "oder auch mehrere bei der Hitz" - gönnten, legten die Musiker so richtig zünftig los. Vom "Fliegermarsch" bis zum "Böhmischen Traum" wussten sie ihr Publikum bestens zu unterhalten. "Sie unterstützen durch ihr Kommen die Blaskapelle", dankte Vorsitzender Klaus Nemeth den zahlreichen Gästen. Denn der Erlös des Sommerfestes trage dazu bei, den Kindern eine musikalische Ausbildung zu ermöglichen. Die Gäste ließen sich noch lange bei herrlichem Sommerwetter von den Melodien des Orchesters unterhalten. Bild: sön