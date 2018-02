Freizeit Rieden

14.02.2018

14.02.2018

Punkt 24 Uhr war es so weit: Der Boandlkramer kam und entführte ohne den kleinsten Funken Mitleid Prinz Marcel I. in den Hades. Bei einer Verhandlung vor einem hohen Gericht waren die Gardistinnen wegen kleiner Verfehlungen noch begnadigt oder gar freigesprochen worden. Für Prinz Marcel I. aber gab es keine Gnade. Seine Vergehen füllten Bände: So musste er beim Narrhalla-Ball gefüttert werden, schlief mehrmals im Bus und gar bei Bällen ein. Da konnten auch die zur Unterstützung geholten Elferräte nicht helfen, auch sie schliefen ebenfalls beim langatmigen Verlesen der Akten ein.

Der Boandlkramer hatte zu tun. Zum Kehraus hatten die Rot-Weiß-Goldenen ins Schützenheim eingeladen und ließen zum Finale die Puppen tanzen. Da trat noch einmal die Kindergarde mit ihrem Gardetanz auf, die Jugendgarde entführte mit ihrem Showtanz "Cowgirls" in den wilden Westen, die Prinzengarde trat letztmals in der Saison voller Elan mit ihrem Garde- und dem Showtanz "Summer-Feeling" vors Publikum. "Wir hatten in dieser Faschingssaison mit Marcel I. und Marina II. sowie dem Kinderprinzenpaar Maximilian I. und Anna II. wunderbare Prinzenpaare, auf die wir alle stolz sind", lobte Präsident Daniel Kellner. Er übergab Dankurkunden an die Hoheiten sowie Blumen an Marina II. und Anna II. Nach dem Ehrentanz des Prinzenpaares dankte Kellner allen, die mitwirkten und die Narrhalla unterstützten. Orden gab es für verdiente Mitglieder und Sponsoren - Bussis inklusive. Das Prinzenpaar aber lud das närrische Volk ein, die letzten Faschingsstunden gemeinsam mit ihm zu tanzen und recht fröhlich zu sein.DJ Bastian sorgte für schmissige Tanzmusik in den letzten Stunden. Wehmut kam auf, als Marcel I. den Aschermittwoch nicht mehr erleben durfte. Marina II. aber netzte mit Tränen ihr königliches Taschentuch, als sie schluchzend dem Trauerzug folgte. Auch beruhigender Zuspruch konnte ihren Schmerz nicht lindern.