Freizeit Rieden

09.08.2017

Die Festivalbesucher durften per Online-Abstimmung entscheiden und das Ergebnis fiel eindeutig aus. Die „Größte Onkelz Nacht Deutschlands“ (G.O.N.D.) soll an ihrem angestammten Platz bleiben und auch 2018 wieder in Kreuth bei Rieden über die Bühne gehen.

Kreuth. Als Termin nennen die Veranstalter 12. bis 15 Juli. „Die Kommentare auf unsere letzten Facebook-Posts waren schon eindeutig Kreuth-lastig und auch bei der Umfrage, an der über 5000 Personen teilgenommen haben, waren zwei Drittel für Kreuth als Location und drei Viertel für Juli als Termin“, teilen die Veranstalter mit. Am 1. August hat der Ticketvorverkauf bereits wieder begonnen.