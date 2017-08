"Schiff ahoi" auf der Naab bis hinab nach Heitzenhofen

Freizeit Rieden

22.08.2017

1

0 22.08.2017

Vilshofen. "Auch heuer nahmen viele Kinder am Unternehmen Schlauchbootfahrt teil", freute sich Feuerwehrvorsitzender Georg Edenharter. Dazu brachen 22 Kinder Richtung Kallmünz auf. Gemächlich fließt hier die Naab im breiten Bett nach der Vilsmündung zur Donau. Im Ferienprogramm, eingeladen von FFW, SVV und Gut Ziel, machten sie sich in zwei großen Schlauchbooten (Bild) auf den Weg, um das Naabtal zu erkunden. Behütet von der erwachsenen Begleitmannschaft und mit Schwimmwesten ausgestattet, waren sie gerüstet. Die kleinen Flusspiraten hatten viel Freude an den bei Überholmanövern provozierten Wasserschlachten. In Heitzenhofen war bereits die Brotzeit vorbereitet. Wienerln und Kuchen standen bereit. Bald waren die Klamotten getrocknet und es ging zurück nach Vilshofen. Bild: sön