Freizeit Rieden

31.05.2017

6

0 31.05.2017

(sam) Hochsommerliche Temperaturen locken vor allem am Wochenende die Menschen in großer Zahl in die Freibäder der Region. Die Betreiber freuen sich über die unerwartet große Zahl an Besuchern, die Kinder planschen im Wasser, die Eltern liegen im Schatten. Nur in Rieden nicht. Denn noch immer ist das beliebte Freibad der Gemeinde geschlossen. Es wird wohl Pfingsten werden, bis es seine Pforten öffnet. Bereits vor einigen Wochen musste der Markt Rieden bekanntgeben, dass sich der Beginn der Freibadsaison verzögern wird.

Problem ist der Beckenrand

Umso bedauerlicher ist es, dass die Außentemperaturen immer mehr die baldige Eröffnung herbei sehnen lassen. Doch die umfassenden Sanierungsarbeiten dauern an und man hofft, die Eröffnung wenigstens in den Pfingstferien bewerkstelligen zu können. Hintergrund ist laut Gemeinde, dass bei den Instandsetzungsarbeiten im März offenkundig wurde, dass die festgestellten Fliesenschäden erheblich größer ausfallen als bisher gedacht.Insbesondere die Beckenrandköpfe sind durch den Frost beschädigt. Zwar setzte man sich umgehend daran, den gesamten Schaden zu eruieren und in Angriff zu nehmen, doch spielten dann die unstetigen Temperaturen nicht mit. Da es dann auch noch an Ostern geschneit hat, konnten die Sanierungsarbeiten im witterungsabhängigen Außenbereich erst danach begonnen werden.Zudem habe die Gemeinde auch noch eine fachlich geeignete Firma finden müssen, die dieses Projekt bei der guten Auftragslage überhaupt noch mit unterbringen konnte, so Bürgermeister Erwin Geitner. Denn die Sanierung der Beckenrandköpfe am Schwimmer- und Nichtschwimmerbecken sei sehr kompliziert und zeitaufwendig. Der Aufbau des Beckenrandes erfolge beispielsweise mit einem speziellen Kunstharz-Zement-Putzmörtel, der besondere Arbeitsschritte erfordert.Die Gemeinde sei bestrebt, die Beckenanlagen bald wieder hergestellt zu haben und das Freibad noch innerhalb der Pfingstferien in Betrieb nehmen zu können. Bis dahin bittet der Bürgermeister um Verständnis bei allen Bade- und Schwimmbegeisterten aus nah und fern und natürlich auch bei den Dauercampern am gemeindlichen Campingplatz. Der exakte Eröffnungszeitpunkt wird rechtzeitig bekannt gegeben.