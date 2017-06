Vilshofener Feuerwehr zu Gast bei Pilsener Profi-Kollegen

Freizeit Rieden

05.06.2017

Vilshofen. Ins östliche Nachbarland Tschechien führte heuer der Vereinsausflug der Freiwilligen Feuerwehr Vilshofen. Als Ziel wurde die Stadt Pilsen ausgewählt. Am Vormittag dort angekommen, folgte eine interessante Führung durch die Anlagen der weltbekannten Pilsener Urquell Brauerei. Anschließend wurde im Brauereirestaurant Mittag gegessen. Nachmittags erkundete jeder in Ruhe die Innenstadt, ehe eine Führung bei der Berufsfeuerwehrwache folgte. Hier wurden der Fuhrpark und die Räumlichkeiten (Bild) sowie der Tagesablauf eines Berufsfeuerwehrmanns vorgestellt. Auf dem Nachhauseweg wurde schließlich in der Zoiglstube Beim Strewern in Eslarn ein Zwischenstopp eingelegt, um sich nach dem langen Tag noch einmal kräftig zu stärken und das gute Zoiglbier zu testen. Bild: exb