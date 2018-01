Kultur Rieden

30.01.2018

Die Kirche Maria Himmelfahrt ist der geistige und weltliche Mittelpunkt im Markt Rieden - und dies seit 300 Jahren. Zu diesem Jubiläum zelebriert Diözesanbischof Rudolf Voderholzer den Festgottesdienst zusammen mit den Gläubigen.

"300 Jahre Pfarrkirche Maria Himmelfahrt" feierte die Pfarrei in der Gemeinschaft der Gläubigen, Abordnungen der Vereine und der Bürgerschaft zusammen mit Bischof Rudolf Voderholzer aus Regensburg, Pfarrer Gottfried Schubach, Salesianerpater Erhard Staufer und Ruhestandspfarrer Rudolf Schubach. Dazu gehörte auch der Kirchenzug zusammen mit der Blaskapelle St. Georg. Und so ist es damals vor 300 Jahren gewesen: Am 23. Januar 1718 wurde der Kirchenbau in "Neuenrieden" vorzeitig gesegnet, um Gottesdienste in der neu gebauten Kirche abhalten zu können. Im Oktober 1717 ist zwar der Rohbau schon gestanden, aber wegen Geldmangel soll sich die endgültige Fertigstellung der Kirche und der Innenausbau bis 1719 hingezogen haben. "Als im Jahr 1718 die neue Pfarrkirche eingeweiht wurde, erfüllte dies die Menschen in Rieden mit Stolz über das, was sie geleistet und geschaffen hatten", meinte Bürgermeister Erwin Geitner."Es gibt in allen Kirchen eine gemeinsame christliche Basis, die vielleicht wichtiger ist, als alles Trennende", meinten Bischof Dr. Rudolf Voderholzer und Bürgermeister Erwin Geitner zum Jubiläum. "Wir sprechen immer dann von Gemeinde wenn Menschen eine Gemeinschaft bilden und wenn Menschen bereit sind, füreinander einzustehen und sich für gemeinsame Ziele verantwortlich fühlen", so Geitner. Er sei sich sicher, dass dies vor 300 Jahren auch in Rieden der Fall gewesen war. "Damals werden sich die Vertreter der Kirche und die Bürger unseres Marktes viele Gedanken darüber gemacht haben, ein Gotteshaus an der Stelle zu errichten, wo es auch heute noch zu finden ist"."Für uns in Rieden ist es selbstverständlich, mit Gemeinschaftssinn zusammenzuarbeiten und damit meine ich das Zusammenwirken mit unserer Kirche als Institution, vertreten durch Pfarrer Gottfried Schubach, und der politischen Gemeinde", so Geitner. "Nur durch ein Miteinander und durch Zusammenhalt sind große Projekte, wie der Bau der Kirche und dieses Jubiläum das wir heute begehen, zu schaffen", untermauerte Voderholzer. "Ich darf allen Danke sagen, die sich in der Vergangenheit mit Tatkraft für das gemeinschaftliche Miteinander im Glauben eingesetzt haben". An der Gottesdienstgestaltung zur 300-Jahr-Feier wirkten die Blaskapelle St. Georg Rieden, der Kirchenchor und der Jugendchor Lords Day mit.