Kultur Rieden

20.06.2017

20.06.2017

Der Wolfsbacher Schützenverein Edelweiß versteht es, zu feiern. Die Schützen verbanden deshalb ihr Sommerfest und die Ehrung langjähriger Mitglieder.

Wolfsbach. (sön) In einer Zeit, in der ehrenamtliches Engagement immer seltener werde, könne der Schützenverein auf viele treue Mitglieder bauen, erklärte Schützenmeister Heiner Graf. Deshalb sei es ihm Ehre und Freude zugleich, gemeinsam mit Bürgermeister Markus Dollacker, verdiente Schützen mit Urkunde und Ehrennadel auszuzeichnen.So überreichte er Georg Dotzler für zehn Jahre Mitgliedschaft eine Urkunde und Ehrennadel in Bronze. Für 20 Jahre im Verein erhielten August Berschneider, Martin Scharl, Günter Schindler und Hugo Schwendner die silberne Ehrennadel. Die goldene Nadel für 30-jährige Mitgliedschaft nahm Doris Fischer entgegen. Schon 40 Jahre gehören Herbert Bergmeier und Hannelore Drick der Schützengesellschaft an und erhielten dafür die Ehrennadel Gold 40. Besonders geehrt und mit der Nadel Gold 50 ausgezeichnet wurden Josef Lorenz und Hermann Trager, die dem Verein schon seit 50 Jahren angehören. Ottilie Blank nahm die für 60 Jahre Vereinstreue eine goldene Nadel entgegen.Die silberne Ehrennadel des Deutschen Schützenbundes übergaben der Schützenmeister und Bürgermeister an Josef Singer, Gerhard Gietl, Esther Bieber, Joachim Baldauf und Doris Fischer (25 Jahre), die goldene Ehrennadel an Anton Reindl und Anni Fleischmann (40 Jahre), Bernhard Senft für 50-jährige und Georg Lehmeier für 60-jährige aktive Mitarbeit in Deutschen Schützenbund.Die Kirwaband Sakrisch brachten mit zünftigen Liedern wie "Hu la balu" und "A Rindviach" Stimmung ins Haus. Während die Kinder sich in der Hüpfburg vergnügten, legte die neu gegründete Wolfsbacher Line-Dance-Gruppe Vilstalstompers noch so richtig los und rundete das Sommerfest mit ihren Vorführungen ab. Zwar spielte das Wetter mit, dennoch fand das Fest im Senftstadtl statt. "Mir san halt vorsichtig", erklärte Graf.Doch egal, ob drinnen oder draußen: Bier, Kracherl, Gegrilltes und Käse schmeckte den Schützen und ihren Gästen ausgezeichnet.