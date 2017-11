Kultur Rieden

17.11.2017

Mit ihrem Benefizkonzert zugunsten der Interessengemeinschaft Phenylkenturie unter dem Motto "Musik genießen - mit Musik helfen" begeistert die Blaskapelle St. Georg ihr Publikum. Mit Gastmusikern, so der moderierende Vorsitzende Klaus Nemeth, "umfasst das Orchester 52 Musiker". Neben Dirigent Miroslaw Zgrzendek begrüßt er als Gastdirigent Andreas Sächerl.

Und dieser brachte bei der Fanfare The Olympic Spirit von John Williams das Orchester gleich auf Touren, riss das Publikum mit. Weiter ging es nach Dirigentenwechsel zu Miroslaw Zgrzendek - er hielt mit Sächerl den steten Wechsel vom Dirigentenpult an die Trompete bei - mit der Celebration Overture des niederländischen Komponisten Kees Vlak. Zarte 16 Jahre alt ist Komponistin Sophie Rüth, seit ihrem achten Lebensjahr Mitglied der Blaskapelle St. Georg an der Trompete und Inhaberin des Musikabzeichens D 3 in Gold mit Auszeichnung.Die von ihr komponierte Schlossberg-Polka sei quasi ihr Erstlingswerk, so Nemeth. Bei der Gospel-Hymne Lead Me Home von James L. Hosey hatte der Moderator mit "traditionelle Gospel-Musik, die die Herzen der Menschen berührt", nicht zu viel versprochen. Bei Got It? Flaut It! (Kapiert? Dann flöte es!) ebenfalls von Hosey, brillierten "ein bisschen funky, ein wenig rockig", die Solistinnen Cornelia Fischer und Simone Scharl. Mit The Time of my Life aus dem Film Dirty Dancing entließen die Musiker das begeisterte Publikum zu "einem Gläschen Sekt und leckeren Appetithappen" in die Pause.Der zweite Teil begann mit Day of Hope des Komponisten Fritz Neuböck. "Ein rundherum optimistisches Werk mit positiver Ausstrahlung. Ein Werk, das für Frieden und Gerechtigkeit steht", so Nemeth. Sattes Blech, dazu sauber dosiert das Holz mit genügend treibenden Drums, etwas Bass-Groove, etwas Percussion, eine Prise Gitarre gewürzt mit sanftem Keyboard: Fertig ist und herrlich anzuhören Rock Stone Intro for Rock & Wind Band von Heinz Briegel. Ein Ohrenschmaus.Dazwischen für Justin Bieber-Fan Klaus Nemeth mit Love Yourself eine Huldigung von Sängerin Ines Gauer. Mit unvergesslichen Abba-Melodien aus dem Musical Mamma Mia wurde es richtig kultig. Das spannungsreiche Medley mit Melodien aus Frozen ließ die schönsten musikalischen Momente des Kinofilms aufleben. Im Filmbereich blieb das Orchester, als es mit Klaus Doldingers Melodien aus Tatort, Das Boot, Die unendliche Geschichte und Ein Fall für zwei begeisterte.Mit Auld Lang Syne, bekannt als Abschiedslied, komponiert von Robert Burns, rundete das Ensemble das Programm ab, kam jedoch ohne Zugaben nicht von der Bühne. So, "in Memoriam des Ehrendirigenten Peter Feldmeier", dem Von-der-Tann-Marsch und - meisterhaft gespielt - das Trompetensolo The Power of Love von Miroslaw Zgrzendek.Mit dem Böhmischen Traum, laut Nemeth "die geilste Polka der Welt", schloss zu später Stunde ein Konzertabend, der den Zuhörern noch lange in Erinnerung bleiben wird.