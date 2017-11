Kultur Rieden

09.11.2017

2

0 09.11.2017

Ein musikalischer Leckerbissen wird am Samstag, 11. November, in der Mehrzweckhalle der Grundschule Rieden geboten. Zu einem Benefizkonzert lädt die Blaskapelle St. Georg Rieden ein. Die Erlöse sollen an den Verein DIG-PKU (Deutsche Interessengemeinschaft Phenylketonurie) übergeben werden. Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Heuer erwartet das Publikum eine musikalische Zeitreise.

Um intensiv zu proben und den Konzertstücken den letzten Schliff zu verpassen, verbrachte die Blaskapelle St. Georg das vergangene Wochenende in Speichersdorf. Dabei ließen die Musiker auch die Freizeit nicht zu kurz kommen. Gutes Miteinander ist die beste Voraussetzung für gute Musik. Egal, ob ein kultureller Besuch in der Musikstadt Bayreuth oder die "Aftershow Partys" für Groß und Klein nach getaner Arbeit.Jetzt kann das Konzert kommen - da sind sich alle Musiker einig. Die Zuhörer aber dürfen sich auf einen bunten Mix von Filmmusik aus Dirty Dancing oder Frozen freuen. Abba-Hits, Gospel-Hymnen, traditioneller Blasmusik und Rock stehen ebenfalls auf dem Programm. Aus der Feder von Klaus Doldinger stammen die Melodien aus "Ein Fall für zwei", "Das Boot" und "Die unendliche Geschichte".Und die Tatortmelodie, die sonntäglich aus dem Fernseher klingt, wird das Publikum ausnahmsweise auch einmal samstags in der Mehrzweckhalle der Grundschule zu hören bekommen. Dirigent Miroslaw Zgrzendek ist überzeugt: "Zum Ersten spielen die Musiker eine anspruchsvolle Literatur. Zum Zweiten müssen sie sich mit unserem Gastdirigenten Andreas Sächerl auseinandersetzen."Sächerl, 1982 in Kemnath (Landkreis Tirschenreuth) geboren, erhielt ab seinem siebten Lebensjahr Trompetenunterricht. Er absolvierte den Dirigentenlehrgang zum staatlich anerkannten Dirigenten und ist neben seiner Tätigkeit als Dirigent auch als Trompeter in der Big-Band des Nordbayerischen Musikbunds Oberpfalz zu hören.Gastsolist beim Benefizkonzert ist mit dem Bravourstück "Silberfäden" für Trompete Daniel Käsbauer aus Seebarn bei Neunburg vorm Wald. Er studiert Instrumentalpädagogik mit Hauptfach Trompete am Peter-Cornelius-Konservatorium in Mainz. Neben seinen Tätigkeiten als Trompetenlehrer und musikalischer Leiter der Besetzung Mission Böhmisch (Europameister der böhmisch-mährischen Blasmusik in der Höchststufe) ist Daniel Käsbauer auch als Komponist tätig. Der Eintritt beim Benefizkonzert ist frei.