Kultur Rieden

30.11.2017

30.11.2017

"Der Oberpfälzer gilt allgemein als redefaul. Und wenn er redet, ist es für viele nicht verständlich - heißt es." Mit diesen Worten führt Dieter Radl, geboren in Lengenfeld und aufgewachsen in Sulzbach-Rosenberg, in einen Heimatabend ein, der ganz der Oberpfälzer Mundart gewidmet ist.

Ein Abend im Bärenwirtssaal, kurzweilig, aber auch besinnlich, wie Hubert Haas, Vorsitzender des Heimatvereins (HV), eingangs versprochen hatte. Dass er neben 2. Bürgermeister Josef Weinfurtner auch HV-Ehrenvorsitzenden Adolf Fleischmann "und den alten Heimatkundler Josef Schmaußer" im komplett besetzten Saal willkommen heißen könne, freue ihn sehr, so Haas. Der wichtigste Laut im Oberpfälzer Dialekt sei "ou", ging Dieter Radl in die mundartliche Offensive - und belegte dies mit Beispielen. Auf den Hinweis "heute Abend gibt es Freibier", antworte der Oberpfälzer mit "waou, waou?". Auch könne man mit dem "ou" schöne Aussprüche konstruieren wie etwa "A Bou mou dou, wos a Bou dou mou" (auf Schriftdeutsch: Ein Junge muss tun, was er tun soll). Oder ein weiteres Beispiel aus Radls Mund: "Bou rouh, ana Bou roua a!" (Junge, sei doch still, andere Buben sind doch auch friedlich). Es gebe aber noch andere Umlaute, die den Oberpfälzer Dialekt charakterisierten, etwa das "aou". Den Spruch "Is es waouer, das a Kraouer in an Jaouer Schöppl Haouer hintern Aouer wachsen laouer ka?" (Kann es wahr sein, dass eine Krähe fähig ist, in einem Jahr ein Büschel Haar hinter dem Ohr wachsen zu lassen) lernten unsere Kinder schon im Kindergartenalter.Ein weiteres Beispiel unseres Dialekts, so Radl, sei der herrliche Konjunktiv "häide, daade, waare: "Häide blaous s'Koppn Liserl gnumma, waare aafn Schmoldshaferl gschwumma, daade aners daherkumma" (Wenn ich die Elisabeth Kopp genommen hätte, wie hervorragend wäre es mir ergangen, ganz anders würde ich jetzt auftreten). Das gebe es nur in unserer Mundart, im Oberpfälzer Dialekt, so Dieter Radl.Das Publikum war begeistert. Der Heimatverein aber hatte auch für die passende musikalische Umrahmung gesorgt. In den Pausen, zwischen Radls Lesungen aus seinem Gedichtband "Wäi mir da Schnowl gwachsn is", sangen die Hirten "Wos brauch' ma auf an Bauerndorf", "Döi Erdäpflsuppn" und "Ja, unser Bauer." Das Kräuter-Duo, der Albert mit seiner Hildegard, "Z' Rian, dou is schoei" und die junge Gruppe "D' Resl und die drei Andern" hatten Bayrische, Dreher aber auch den Feuerwehrmarsch auf Lager.Dieter Radl las aus seinem Band von der Hoimad, vom Kinderfasching und vom Heimweg als Maschkara vo der Redout. Man erfuhr noch viel wie etwa vom Orgeltreten und erstem Verliebtsein, die Geschichte vom Bodschamberl und vom kloiner Hundling, vom Schlauof und vom frommen Wunsch. Viel Lustiges, aber auch Besinnliches.Hubert Haas und Albert Kräuter stellten ihr neues Buch über Rieden "Eine Bilderreise in die Vergangenheit" mit vielen alten Luftbildern vor. Sie überreichten ein Exemplar an 2. Bürgermeister Josef Weinfurtner, der das Buch "als hervorragendes Weihnachtsgeschenk" bezeichnete. Mit dem gemeinsam gesungenen "Das ist der Riedener Wind" endete ein Heimatabend, der vielen lange in Erinnerung bleiben wird.