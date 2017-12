Kultur Rieden

Rieden/München. Roter Teppich, viel Prominenz, Blitzlichtgewitter und eine After-Show-Party - nichts fehlte im Kulturzentrum Gasteig in München, als hier zum 15. Mal die Camgaroo Awards vergeben wurden. Bei der "Oscarnacht der Hobbyfilmer" mit dabei war die AG Video der Grundschule Rieden.

Prominentes Lob

Schon fünfmal gewonnen

Die Jungfilmer um Förderlehrer Egid Spies hatten dieses Mal das Musikvideo "Schwuppdiwumm" nach dem gleichnamigen Lied des Ehrenmitglieds der Video AG, Helmut Zöpfl, in Rennen geschickt. Tatsächlich schafften sie es in der Kategorie "Nachwuchs/Schule", eine von sechs Nominierungen zu erhalten.Übergeben wurden die Awards (Auszeichnungen) von Prominenten wie Schauspieler und Juryleiter Heinz Hönig, Produzent Max Wiedemann ("Das Leben der Anderen") und dem zweifachen Grammy Gewinner Harold "Axel F" Faltermeyer. Alle waren vom hohen Niveau der nominierten Beiträge sowohl in inhaltlicher, als auch technischer Sicht begeistert. Heinz Hönig "drohte" gar, in Zukunft den Juryvorsitz abzugeben, da unter den Nominierten nahezu kein qualitativer Unterschied mehr auszumachen sei: Eigentlich hätten alle einen Award verdient.Zum Sieg reichte es für Riedener nicht. Sie hatten den Camagroo Award bisher fünfmal gewonnen. An der Produktion von "Schwuppdiwumm" beteiligt waren die Schüler Fenja Grünwald, Yannick Preißl, Fabian Renner, Adrian Richthammer, Florian Richthammer, Marie Richthammer und Lena Söllner. Die Trophäe ging diesmal an den Science-Fiction-Film "H47-L" und damit nach Ulm. Schon am Dienstag führt der Weg der AG Video erneut nach München, wo sie beim bayerischen Schülerfilmwettbewerb "Crossmedia" mit ihrem Film "Schlank - die spektakulärsten Abnehmetipps der Welt" Preisträger ist.