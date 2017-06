Kultur Rieden

02.06.2017

Am Pfingstsonntag, 4. Juni, ist ab 16 Uhr ein musikalischer Höhepunkt zu erleben: In der Riedener Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt geben der bekannte Trompetenkünstler Hans Jürgen Huber und Professor Norbert Düchtel an der 2010 neu erbauten Mathis-Orgel ein festliches Konzert.

Das Programm orientiert sich - pfingstlich bereichert - an der vor kurzem erschienenen CD "Gloria - Festliche Musik für Trompete und Orgel", die die beiden Künstler an dieser Orgel im vergangenen Sommer eingespielt haben. Das Konzert bildet damit die offizielle Vorstellung der CD, die nicht nur in der Fachwelt für Aufsehen gesorgt hat, sondern mit ihrer höchst gelungenen Auswahl an barocken und romantischen Werken auch einem breiten Publikum zugänglich ist.Zu hören ist etwa ein Bogen über Mourets "Rondeau", Bachs "Air" und einer Fantasie über "Komm, Heiliger Geist Herre Gott" sowie die bekannten Ave Marias von Schubert und Gounod. Daneben sind Stücke von Telemann, Stanley und Händel zu hören, aber auch von Hielscher. Mit einer bemerkenswerten Bearbeitung von "Lobe den Herren" von Lothar Graap schließt sich der Reigen.Hans Jürgen Huber stammt aus Geisenfeld. Drei Jahre lang war der Meisterklassenabsolvent (mit Auszeichnung) als Solotrompeter beim Saarländischen Staatsorchester tätig. Von 1992 bis heute hat er dieses "Amt" beim Georgischen Kammerorchester Ingolstadt und beim Orquestra del Festival de Musica Mallorca inne. "Eine besondere Ehre war es für mich, als ich 2004 beim Wiener Opernball als erster Trompeter dabei sein durfte", erinnert sich Huber an einen Höhepunkt seines Wirkens.Für Professor Düchtel war die Riedener Mathis-Orgel das letzte Instrument, das er als Orgelsachverständiger der Diözese Regensburg betreut hat. Eine umfangreiche, internationale Konzerttätigkeit als Organist führte ihn in verschiedene Musikzentren (Rom, Wien, Budapest, Paris, Madrid, Jerusalem, Ljubljana, Bogotá, Montevideo, Santiago de Chile, Buenos Aires, Toulouse, Neapel, Zag-reb, Breslau oder Kopenhagen).Die Pfarrei Rieden lädt ein. Der Eintritt ist frei, Spenden sind freilich erbeten.