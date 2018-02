Kultur Rieden

28.02.2018

17 hochwertige Filme standen auf dem Programm. Mit dabei: "Schwuppdiwumm", ein lustiges Musikvideo der AG Video der Grundschule Rieden nach dem gleichnamigen Lied von Helmut Zöpfl . Der Streifen wurde vom fachkundigen Publikum mit viel Applaus bedacht. Auch die sechsköpfige Jury sparte bei der öffentlichen Filmbesprechung nicht mit Lob: "Schwuppdiwumm" sei "wahnsinnig kindgerecht". Man sehe den Schülern den Spaß an der Sache an. Der technisch gut gemachte Streifen zeige wunderbar, wie toll Kinder schauspielern können - wenn man sie lässt. Der Film fliege mit großer Leichtigkeit am Zuschauer vorbei. Förderlehrer Egid Spies , der Leiter der Schulfilmer, durfte dafür den dritten Preis entgegennehmen.In zwei Wochen ist "Schwuppdiwumm" neben "Schlank", einem weiteren mehrfach preisgekrönten Film der Riedener, in Amberg beim "KiFInale Oberpfalz" zu sehen. Dabei wird am Sonntag, 11. März, am Ring-Theater Amberg der rote Teppich für alle Nachwuchs-Filmgrupppen aus der Oberpfalz ausgerollt.