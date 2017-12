Kultur Rieden

10.12.2017

4

0 10.12.2017

Rieden/München. 23 Schülergruppen wurden am vergangenen Dienstag für ihre originellen Beiträge beim Crossmedia-Wettbewerb ausgezeichnet. Mithilfe aktueller Computertechnologie und Software setzten sie ihre kreativen Ideen in sieben Sparten um. Dabei heimste die Filmgruppe aus Rieden mit ihrem lustigen Streifen "Schlank - die spektakulärsten Abnehmetipps der Welt" in der Sparte "Shortfilm" den mit 400 Euro dotierten "Sonderpreis U15" ein.

Dabei mussten die Riedener lange auf ihr Ergebnis warten. Sie wurden bei der rund dreistündigen Veranstaltung erst als allerletzte Teilnehmer vorgestellt. Der große Applaus der Zuschauer ließ die aufgestaute Aufregung allerdings dann schnell vergessen. Die mit Förderlehrer Egid Spies nach München gereisten jungen Filmemacher Leni Vogel, Christian Bayer, Maximilian Graf und Catharina Musiolik standen dem gutaufgelegten Radio- und Fernsehmoderator Sebastian Schaffstein souverän Rede und Antwort.Am Crossmedia-Wettbewerb 2017 hatten sich rund 880 Schüler mit über 100 Beiträgen beteiligt. In den sieben Sparten Foto - Grafik - Layout, Musik - Sound - Clip, Sprache - Text, 3D, Apps - Webs, Games und Short Film setzten sich die Teilnehmer mit schulischen, gesellschaftlichen oder persönlichen Themen auseinander. Es entstanden Fotobücher, Filme, Hörspiele, Songs oder Computerspiele. Eine Jury wählte in jeder Kategorie die Beiträge aus, die besonders ansprechend und technisch anspruchsvoll umgesetzt worden sind.Der Wettbewerb fand in diesem Jahr bereits zum 22. Mal statt. Die AG Video beteiligt sich schon seit 1999 und fand sich heuer zum zehnten Mal unter den Preisträgern wieder.