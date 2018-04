Kultur Rieden

17.04.2018

18

Ein Abend, prall gefüllt mit Musik und Gesang, und eine deftige Brotzeit zwischendurch - die Verantwortlichen des Heimatvereins treffen mit "Rieden singt und musiziert" im Landgasthaus "Zum Bärenwirt" in die Vollen.

"I gfrei me, dass ihr alle kumma seids, und etz fang ma a", begrüßte Heimatvereinsvorsitzender Hubert Haas Musikanten und Publikum. Mit der "Tiroler-Buam-Polka" und dem "Jodler-Automat" stimmten d' Resl und die Haas-Buam - Theresa Weinfurtner am Akkordeon, Phillip Haas mit der Gitarre und sein Bruder Johannes am Cajon - auf den Abend ein. "Ihr wart spitze", lobte Moderator Werner Meiler und stellte Wolfgang Butz aus Inzendorf vor, der seine Quetschn spielte und gefühlvoll vom "Bajazzo" und dem "Wildschütz Jennerwein" sang. Da setzte der junge Michael Drexler aus Thanheim auf seinem Akkordeon mit dem "Zillertaler Hochzeitsmarsch" noch eins drauf, träumte auch vom "wunderschönen Gamsgebirg." Da sangen die Zuhörer im proppenvollen Bärenwirtssaal mit. Vor mehr als zehn Jahren zur Schlossbergweihnacht wurden "D' Hirtn" gegründet. Sie singen zwei- und auch dreistimmig "als richtige Hutzamuse" oberpfälzer und bayrisch-österreichische Lieder. Mit "Ja, unser Bauer" sowie "Und wenn's an schiana Summa gibt" gaben die fünf Männer Proben ihres Repertoires. Nun aber legte der Familienclan Ibler/Rüth so richtig los. Bernhard Ibler am Kontrabass, Vater Konrad am Schifferklavier sowie Sophie und Jakob Rüth mit ihren Trompeten erzählten musikalisch vom "Himmlischen Voda" und der "schönen Oberpfälzerin und ihrem Bauernhaus".Aus 66 Prozent Hohenburg und 34 Prozent Weiden bestünde die "Wirtshauseck-Musi", wusste Moderator Meiler. Mit der "Munti-Polka" und mit "Im Zirbenwald" legten Claudia Wittl, ihr Mann Hugo und Hans Fröhlich "aus der Weidn" los. Dann kam mit einer nach mittelalterlichen Vorbildern nachgebauten Drehleier Bernhard Ibler. Er spielte und sang das Lied vom Thannhauser, "der mit Kaiser Friedrich im Kreuzzug kämpfte, sich dann auf die Liebe verlegte. Und als er beim Papst dies alles beichten wollte, wurde er gar abgewiesen". Als nächstes Stück, "das hängt mit Schmidmühlen und Erasmus Grasser zusammen", spielte er einen Moriskentanz.Auf einen Sonderwunsch hin gaben Hildegard (Gesang) und Albert Kräuter (Akkordeon) die Riedener-Hymne "Das Lied vom Goaßbock" zum Besten. Viele sangen mit beim Schnupferlied "Der Towakwak is mein Leben, der Towak is mei Freid". Mit einem Apothekensketch nach Karl Valentin traten nun für die Goaßlandler Claudia Fröhlich und Franziska Haas vors Publikum. Probleme mit dem vergessenen Namen des Medikaments brachten beide zur Verzweiflung. Nach der Pause, in der der Bose und der Fonse aufspielten und sangen, traten die Wurstsuppenmusikanten auf und alle Gruppen und Solisten begeisterten weiter mit Volksmusik vom Feinsten.