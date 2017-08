Vilshofener Kirwa läuft heuer zum 35. Mal

Kultur Rieden

22.08.2017

22.08.2017

Vilshofen. Auf Hochdruck laufen die Vorbereitungen zur 35. Vilshofener Kirwa beim Sportverein und bei Gut Ziel. Diese geht von Samstag, 16., bis Montag, 18. September, rund ums Sportheim am Pfarrberg übe die Bühne. Bereits vor fünf Jahren stellte Toni Meier fest, "dass a Kirwa ohne Baum nix is" und stellte einen auf. Heuer wird dieser am Samstag um 13 Uhr am Pfarrberg durch starke Mannsbilder in die Senkrechte gehievt. Höhepunkt sei, so SVV-Urgestein Otto Schötz, ein Fußballspiel: Heuer treten die Dorfgemeinschaften Vilshofen (mit Bürgermeister Erwin Geitner) und Wolfsbach an. Anstoß ist um 15 Uhr mit Marktgemeinderat Arthur Flierl als Referee. Ab 18 Uhr folgt Kirwabetrieb, teilte Organisator Schützenmeister Josef Spies mit. Angezapft wird gegen 19 Uhr. "Mir 3 und du" sorgen für Musik und zwischen 18 und 19 Uhr ist "Happy-Hour - Getränke zum halben Preis". Am Sonntag beginnt um 9.45 Uhr ein Gottesdienst für verstorbene Mitglieder. Ab 14 Uhr läuft der Kirwabetrieb mit Kaffee- und Kuchen weiter. Aber auch ein paar Seidl sind da mit drin. Den musikalischen Part übernehmen ab 16 Uhr bis in die Nacht die Salleröder Buam. Das Weißwurstfrühstück am Montag ab 10 Uhr hat Tradition. Ab 19 Uhr übernehmen Die Allerscheynsten das musikalische Kommando. Schützenmeister Josef Spies, Schießleiter Roland Schön, SVV-Urgestein Otto Schötz. SVV-Kassier Andreas Schötz und SVV-Schriftführer Stephan Eigelsperger (von links) freuen sich schon auf die Kirwa. Bild: sön