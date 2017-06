Kultur Rieden

19.06.2017

0 19.06.201711

"Wir möchten jedem Kind ermöglichen, sein persönliches Wunschinstrument zu erlernen", führte Dirigent Miroslaw Zgrzendek beim Sommerfest in den Vorspielnachmittag der Blaskapelle St. Georg im Pfarrheim St. Josef ein. Geboten wurde dem Publikum viel.

(sön) Interessierten Eltern und ihren Kindern solle die Möglichkeit gegeben werden "in die Welt der Musik hineinzuschnuppern". Auch Vorsitzender Klaus Nemeth freute sich, viele Eltern, Omas, Opas und Freunde der jungen Künstler, die den Nachmittag gestalteten, begrüßen zu können. Und dann ging es gut eine Stunde Schlag auf Schlag. Mit ihrem Ausbilder Stephan Knorr führten die Blockflötenkinder Lina und Emma mit dem Abend-Canon in den Nachmittag ein. Mit dem Stück "Mond und Sterne" trat die kleine Anna mit ihrem Ausbilder vors Publikum. Hanna, Fiona und Lena zeigten mit der "Maus und der Mücke" ihr Können.Unter der Regie von Ausbilderin Elke Beer legten die Burschen der Bläserklasse, die Mädels gönnten sich in den Pfingstferien alle Urlaub, mit einem Medley aus "Slow Swing", "Merily We Roll Along" und "Hase und Schneck" mit Posaunen, Trompete und Saxofon zu CD-Begleitung so richtig los. Beim Hänschen klein forderten sie zum Mitsingen auf und mit "Es klappt" setzten sie einen kräftigen Schlusspunkt.Am Saxofon demonstrierte Cosima Kerschensteiner mit einem Blues und dem bekannten Pink Panter ihr Können. In der Sparte Schlagwerk leitet Florian Beer die Ausbildung. Julian Vögele zeigte am Schlagzeug mit einem Drumsolo zu CD-Begleitung seinen Ausbildungsstand. Anna Nemeth, Florian Beer, Tim und Florian Vögele boten mit Drums, Stöcken, Händen und Stimmen Rhythmus vom Feinsten. Zum Abschluss trat Philipp Kraus am Schlagzeug mit dem Stück "Samba live" von Bob Marley, begleitet von Anna Nemeth, Julian Vögele und Florian Beer, vor das begeisterte Publikum.Alle Interpreten konnten sich über viel Beifall freuen. Abschließend lud Vorsitzender Klaus Nemeth zum Weiterfeiern beim Sommerfest der Blaskapelle ein.