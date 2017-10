Kultur Rieden

23.10.2017

4

0 23.10.2017

Zum traditionellen Konzert mit Neuen Geistlichen Liedern (NGL) jeweils Ende Oktober hat die Gruppe Mosaik aus dem Vilstal wie bereits 2011 und 2013 wieder Canto Vero aus Kallmünz eingeladen. In der evangelischen Paul-Gerhardt-Kirche in Rieden beginnt am Samstag, 28. Oktober, um 19.30 Uhr das gemeinsame Konzert der beiden Gruppen.

Canto Vero mit derzeit rund 20 Sängern und Musikern (E-Piano, Gitarre, Bass, Percussion) haben dieses Jahr neben NGL auch einige englischsprachige Lieder im Programm. Die Stimmen werden begleitet von Gitarre, E-Piano, Bass und Percussion. Canto Vero hat sich im Vils- und Naabtal eine große Fan-Gemeinde erspielt und ist bereits seit fast 35 Jahren aktiv. Mit überwiegend mehrstimmigem Gesang, begleitet von zwei Gitarren, Percussion, Bass und Keyboard interpretieren die derzeit 14 Mosaik-Steinchen NGL. Die Mitglieder kommen aus dem ganzen Vilstal bis über die nördlichen Grenzen hinaus.Seine musikalische Zentrale hat Mosaik schon seit Jahren im Bildungshaus des Klosters Ensdorf. Nächstes Jahr kann die Gruppe 25- jähriges Bestehen feiern.Der Eintritt ist frei, Spenden werden in diesem Jahr dem Verein "Ninos Freunde" zur Verfügung gestellt. Er unterstützt intensivpflegebedürftige Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie deren Familien psychisch und sozial.