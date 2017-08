Politik Rieden

Die Erschließung der Vilshofener Straße mit Gehwegneubau wurde termingerecht und vertragsgemäß abgeschlossen. Inzwischen sind die Baumaschinen aus der Vilshofener Straße und aus dem Bereich des neu erschlossenen Baugebietes Ledereracker abgezogen.

Die Abnahme der neu erstellten öffentlichen Verkehrsanlagen erfolgte während einer Begehung durch das verantwortliche Amberger Ingenieurbüro UTA, mit Rainer Rubenbauer, Freddy Leberkern (KFB Reuth), Siegfried Däs (Firma Rubenbauer), Bürgermeister Erwin Geitner und Geschäftsleiterin Sabine Müller (Markt Rieden).Die Abnahme der neuen Erschließungsstraße - abzweigend von der Hirschwalder Straße bis hin zum unteren Freibadparkplatz - erfolgte ohne wesentliche Feststellungen oder Mängel. Kleinere Arbeiten an den angrenzenden privaten Grundstücken werden noch nach der Sommerpause nach Absprache mit den jeweiligen Grundstückseigentümern erledigt.Mit dem Erschließungsausbau wurde auch der Abzweigungsbereich von der Hirschwalder Straße in die Vilshofener Straße geweitet, so dass die bislang vorhandene Engstelle nun Geschichte ist. Wesentliche Bereicherung entlang der neuen Straße ist der linksseitig angelegte Fußgängerweg, der nun bis zum Ende des neuen Baugebiets Ledereracker fortgeführt wurde.Wie schon beim vorherigen Ausbauzustand gilt für den hinteren Bereich der Vilshofener Straße zum Festplatzgelände, eine Einbahnstraßenregelung, so dass aus Richtung Festplatz und Grüncontainer die Durchfahrt zur Vilshofener Straße verboten ist. Diese wurde im Nachgang zur Baugebietserschließung Ledereracker mit insgesamt 24 Parzellen mit seiner neuen Erschließungsstraße "In der Breite" ausgebaut. Der Verkehr wurde bislang über die Badstraße umgeleitet.