Politik Rieden

15.11.2017

Neben diversen Baumaßnahmen wurde in der jüngsten Marktgemeinderatssitzung auch der neue Ortsheimatpfleger für Vilshofen vorgestellt. Neben Hubert Haas wird zukünftig Albert Kräuter als sein Pendant für den Gemeindeteil wirken. Bürgermeister Erwin Geitner freute sich, dass Kräuter für diese ortsgeschichtlich wichtige Aufgabe gewonnen werden konnte.

Die Hecke kommt weg

Bauplätze zu haben

Dessen Plan sei es, Geschichten, Veröffentlichungen und Zeitungsartikel oder Postkarten aus Vilshofen zu sammeln und ein Archiv anzulegen. Daraus sollen später Vortragsabende oder Lichtbildervorträge entstehen, um geschichtliche Entwicklungen nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Informationen über die Ortsentwicklung und seine Leute sollen eben für die Nachwelt erhalten bleiben. Beispielsweise habe Kräuter bereits mit Betriebsleiter Engelbert Müller die Historie des Kalksteinwerkes Vilshofen bis zurück ins Jahr 1920 ausgegraben und dokumentiert.Dem Zuschussantrag des 1. FC Rieden auf Erneuerung des Zauns am Sportplatzgelände an der Jahnstraße wurde mit 1200 Euro entsprochen. Im Zuge der Zaunerneuerung will der Sportverein auch die Hecke entlang der Jahnstraße entfernen sowie die Einfahrten zum Tauzieh- und Sportheim mit verschließbaren Stabgittertoren versehen.Beraten wurde ferner über die Neugestaltung des Ortsplatzes Vilshofen beim Feuerwehrgerätehaus. Die soll wegen des Antragsverfahrens und möglicher Zuschüsse noch etwas hinausgeschoben werden. Sollte man aber unberücksichtigt bleiben, soll die Maßnahme in naher Zukunft in Eigenregie umgesetzt werden. Nach dem Einbau der Fenster im Dezember wird das Feuerwehrgerätehaus in den Winterschlaf "gesetzt". Bis dahin sind auch die Dacharbeiten abgeschlossen. Bei der Wieskirche werden derzeit die Arbeiten im Innenraum ausgeführt. Die Außensanierung, insbesondere Dach und Turm, wurden in den vergangenen Wochen abgeschlossen.Die Grundstücke im Baugebiet "Ledereracker" sind zwischenzeitlich vollständig erschlossen und zur sofortigen Bebauung bereit. Von den insgesamt 24 Parzellen sind aktuell noch zehn Baugrundstücke durch die Marktverwaltung vermittelbar. Nähere Informationen sind auf der Internetseite www.rieden.com oder im Rathaus über Geschäftsleiterin Sabine Müller, Zimmer 03, erhältlich.