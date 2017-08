Politik Rieden

11.08.2017

3

0 11.08.2017

Ein Dirtbike-Park soll auf dem Sportgelände des 1. FC Rieden entstehen. Das kündigte Jürgen Färber, Jugendbeauftragter im Marktgemeinderat, an. Als Anschubfinanzierung beteiligt sich der Markt Rieden durch Übernahme der Planungskosten.

Beim Rathaus

Ein Wahllokal weniger

Die spätere Ausarbeitung des Parks und der gewünschten Geländeparcours soll unter Einbindung und tatkräftiger Mitwirkung der Jugendszene selbst erfolgen. Die verantwortliche Betreuung der Anlage würde sodann auch in deren Betreuung gegeben. Zur Planung sollen jedoch vorerst die etwaigen Gesamtkosten eruiert werden, bevor es dann in die endgültige Umsetzungsphase mit Benennung der jeweiligen Verantwortlichkeiten geht.Ausführlich beraten wurde über den geplanten Ausbau der E-Mobilität und der Ladeinfrastruktur im Landkreis. Der Marktgemeinderat sprach sich dafür aus, hinsichtlich der Lademöglichkeiten im Gemeindebereich tätig zu werden - auch wenn der flächendeckende Ausbau der E-Mobilität nicht Aufgabe der jeweiligen Kommune sei. Dennoch wollte sich das Gremium dem Fortschritt nicht verschließen. Die in Aussicht gestellte Förderung von 40 Prozent des Kostenaufwands zur Herstellung der Normalladepunkte bis 22 kW sowie der Netzanschlüsse soll in der Gesamtabwicklung über die INAS (Infrastruktur Amberg-Sulzbach GmbH) erfolgen und abgewickelt werden.Bei der Errichtung einer Ladesäule geht man von 13 000 bis 15 000 Euro Gesamtkosten aus. Auserkoren dafür wurden die Parkflächen beim Rathaus, zumal hier bereits etwaige Anschlüsse über das Rathaus hergestellt werden können. Allerdings wird die Säule nur für Kraftfahrzeuge, nicht aber für E-Bikes nutzbar sein.Der Gemeinderat hatte auch über mehrere Bauvorhaben zu befinden. So wurde der Antrag von Josef Kummer auf Nutzungsänderung einer landwirtschaftlichen Gerätehalle auf dem Grundstück Paul-Gerhardt-Straße 9 zu einer gewerblich genutzten Halle nicht genehmigt. Insbesondere weil unklar ist, welche Nutzung angedacht ist. Auch wegen der Erschließung und der immissionsschutzrechtlichen Prüfung wurde die Angelegenheit vom Gremium in die Zuständigkeit der Baugenehmigungsbehörde übergeben.Ohne Probleme indes wurde der Bauantrag von Rudolf und Marga Kraus zur Nutzungsänderung einer ehemaligen Schweinestallung zu einem Heizraum am Anwesen Marktplatz 6 durchgewunken. Zwischenzeitlich mehrmals auf der Tagesordnung gestanden war der Bauantrag von Sandra und Stefan Renner hinsichtlich der errichteten Gabionen-Mauern am Grundstück Holunderweg 5. Wegen der nachbarrechtlichen Widerstände und angesichts der Tatsache, dass entgegen gemeindlicher Auflagen entlang des Holunderweges eine Mauer errichtet wurde, bedurfte es mehrerer Orts- und Sitzungstermine. Nun haben die Renners ihren Antrag zurückgezogen und den Rückbau der Mauer zugesagt.Wahlleiterin Sabine Müller teilte in einer Pressemeldung mit, dass in Kürze die Einladungen für die Wahlhelfer zur Bundestagswahl am 24. September versandt werden. Die Wahllokale wurden um das bisherige beim Kindergarten reduziert. Wähler, die bisher diesen Stimmbezirk zugeteilt waren, gehen fortan im Rathaus zur Urne. Wähler aus Kreuth geben künftig ihre Stimme im Sportheim Vilshofen ab.Da am 24. September auch der überregional bekannte Marktsonntag in Rieden stattfindet, wird das Rathaus als großes Wahllokal und Briefwahlbezirk geöffnet sein. Deshalb werden die Parkplätze im Sinne eines barrierefreien Zugangs für die Wähler freigehalten und nicht für die Marktbesucher zur Verfügung stehen.