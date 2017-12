Politik Rieden

07.12.2017

6

0 07.12.2017

Rieden ist eine der wenigen Gemeinden in Bayern, die keine Schulden hat. Bisher. Denn am Ende des Jahres werden es wohl rund 160 000 Euro sein, die zur Finanzierung des Haushalts fehlen.

18 Asylbewerber

Erstmals wieder Schulden

Rieden. (sam) Bei der Bürgerversammlung im Gasthaus Bärenwirt gab Bürgermeister Erwin Geitner seinen Rechenschaftsbericht ab. Zum zweite Male wurden die Bürgerversammlungen zusammengefasst und finden nunmehr entweder in Rieden oder Vilshofen statt. Aktuell, so Geitner, leben 2840 Menschen in der Marktgemeinde, in Rieden mit den Ortsteilen Hirschhof, Kammerlhof, Kreuth, Reindlhof, Taubenbach und Schön sind es 1924. Vilshofen mit den Ortsteilen Brunnschlag, Ettsdorf, Gattershof, Hammerberg, Vilswörth und Fischeröd hat 876 Einwohner, Siegenhofen 61. Ende 2015 lebten in Rieden noch 2918 Menschen, 2016 dann 2840.Laut Geitner sind 504 Personen über 65 Jahre alt (17,63 Prozent). 110 über 80 (3,85 Prozent). 105 Menschen aus 23 Nationen (3,7 Prozent) leben hier. Derzeit seien noch 18 Asylbewerber in Kreuth untergebracht, die ehemalige Unterkunft in Rieden wurde aufgelöst. 19 Geburten, 14 Eheschließungen und 22 Sterbefälle verzeichnete das Standesamt für 2016, 2017 waren es bisher 21 Geburten, 16 Eheschließungen und 29 Sterbefälle.Geitner berichtete ebenfalls von den Übernachtungszahlen 2016 am gemeindlichen Campingplatz. Dort seien 4756 Gäste mit insgesamt 16 097 Übernachtungen verzeichnet worden. Die Zahl sei gegenüber der Vorjahre etwas geringer, was der zwischenzeitlich abgeschlossenen Sanierungsmaßnahme an den Campingplatzgebäuden geschuldet sei. Seit die Maßnahme, die rund 625 000 Euro für die Sanierung und 163 000 Euro für das neue Wärmekonzept gekostet habe, abgeschlossen sei, habe man nunmehr eine vorzeigbare Anlage, die 2017 wieder voll ausgelastet und belegt gewesen sei. Dabei habe die diesjährige Badesaison profitiert von warmen Wassertemperaturen durch den ersten Abschnitt im Wärmekonzept für die Gesamtanlage.Erfreulich seien auch die wieder gestiegenen Übernachtungszahlen bei den gewerblichen und privaten Vermietern: Rund 17 000 Gäste mit 56 290 Übernachtungen. "Das sind rund 1800 Gäste mehr, als in der Saison 2014/2015."Zufrieden blickte Erwin Geitner auch auf das Haushaltsjahr 2016. Demnach war der Markt Rieden zum 31. Dezember 2016 noch schuldenfrei. Gleiches gelte für den Abwasserzweckverband Unteres Vilstal mit Ensdorf sowie den Schulverband Rieden. Aufgrund der begonnenen oder anstehenden Entwicklungen und Investitionen wird es laut Geitner künftig aber wieder eine pro-Kopf-Verschuldung geben. So seien bereits einige große Objekte am Laufen und diverse investive Maßnahmen für 2018 und die Folgejahre beschlossen.