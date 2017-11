CSU auf Visite im Bayerischen Landtag

Politik Rieden

14.11.2017

1

0 14.11.2017

Der CSU-Ortsverband Rieden-Vilshofen machte sich mit insgesamt 32 Interessierten aus Rieden und Vilshofen sowie aus den Gemeinden Ensdorf, Kümmersbruck und Schmidmühlen auf, um den Bayerischen Landtag in München zu erkunden. Unter der Führung von Landtagsabgeordnetem und CSU-Kreisvorsitzendem Harald Schwartz wurden der Plenarsaal und das Maximilianeum besucht. Nach einem Infofilm über die Arbeit im Bayerischen Landtag und einer einstündigen Diskussion über die aktuellen politischen Geschehnisse in Bayern ließen sich alle Beteiligten in der Landtagskantine ihren Schweinebraten schmecken. Anschließend wurde die Heimfahrt in die Oberpfalz angetreten. Bild: fgl