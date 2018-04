Ehrenraute der CSU für verdiente und langjährige Mitglieder

Politik Rieden

06.04.2018

06.04.2018

Mit der Ehrenraute der Christlich Sozialen Union hat der CSU-Ortsverband Rieden langjährige und verdiente Mitglieder bedacht. Wie Vorsitzender Josef Weinfurtner und Landtagsabgeordneter Harald Schwartz anmerkten, sei dies eine besondere Auszeichnung, um die Verdienste nicht nur um den CSU-Ortsverband Rieden zu würdigen. "Der Erfolg der Christlich Sozialen Union ist auch das Ergebnis Ihrer einzigartigen Leistungen und Verdienste", meinte Schwartz bei der Übergabe der Ehrenrauten in Bronze an Leo Pongratz, Ingo Frohmader, Johann Haas, Alois Hönig und Josef Fleischmann. Den Glückwünschen schlossen sich Altbürgermeister Gotthard Färber und Bürgermeister Erwin Geitner an. Das Bild zeigt (von links) Vorsitzenden Josef Weinfurtner, Josef Fleischmann senior, Landtagsabgeordneten Harald Schwartz, Ingo Frohmader, Leo Pongratz, Altbürgermeister Gotthard Färber, Johann Haas und Bürgermeister Erwin Geitner. Bild: bö