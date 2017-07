Politik Rieden

Der Erschließungsausbau der Vilshofener Straße mit Gehwegsneubau wird termingerecht und bauvertragsgemäß in den Kalenderwochen 30 und 31 abgeschlossen. Das ist einer Mitteilung aus dem Rathaus zu entnehmen.

Die Asphaltierungsarbeiten der neuen Erschließungsstraße abzweigend von der Hirschwalder Straße bis hin zum unteren Freibadparkplatz finden demnach am Donnerstag, 27. Juli, und am Freitag, 28. Juli, statt. Aus diesem Grund ist die Vilshofener Straße ab dem Kreuzungsbereich Hirschwalder Straße bis hin zum oberen Freibadparkplatz gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Badstraße und den Festplatz Rieden oder über die neue Erschließungsstraße "In der Breite".Die an die Erschließungsstraße angrenzenden Anwohner können ihre Grundstücke an diesen beiden Tagen nicht anfahren. Als Parkflächen stehen der obere und der untere Freibadparkplatz, der Parkplatz beim Tennisplatz und beim Schützenheim sowie der Multifunktionsstreifen entlang der neuen Erschließungsstraße "In der Breite" zur Verfügung. Fahrzeuge, die an diesen beiden Tagen zwingend benötigt werden, sollten bereits am Donnerstag vor 6 Uhr auf den genannten Parkflächen abgestellt werden.