Politik Rieden

22.12.2017

30

0 22.12.201730

Es ist fünf Jahre her, war damals aber einen Tag vor Heiligabend ein denk-würdiges Ereignis: Am 23. Dezember 2012 stürzte vor dem ehemaligen Hammerschloss in Vilswörth die Brücke ein. Für den Ersatzbau über den Triebwerkskanal der Vils hat der Gemeinderat in der letzten Sitzung des Jahres nun das gemeindliche Einvernehmen erteilt.

Das ging ohne große Diskussionen. Die private Erschließungsbrücke zum denkmalgeschütztem Anwesen war im Zusammenhang mit einem Hochwasser eingebrochen. Die Klärung der Ursache sowie die Kostentragung samt Neubau mussten gerichtlich entschieden werden. In der Zwischenzeit ist ein Triebwerkskanal als Trogbauwerk erstellt worden. Die neue Brücke soll ihn überführen. Seine Wände sollen dabei keine Lasten aus dem Brückenbauwerk aufnehmen, weshalb laut Verwaltung ein einfeldriger Stahlträger-Überbau mit Bohlenbelag aus Eiche zum Einsatz kommen muss.Das Bauamt berichtete ferner, dass ein Interessent des zum Verkauf stehenden Anwesens Riedener Straße 6 beabsichtigt, das leerstehende Gebäude abzubrechen und die Grundstücke dann neu aufzuteilen. Darauf sollen drei bis vier Wohnhäuser errichtet werden. Da sich die Parzellen teils im Innen-, teils im Außenbereich von Vilshofen befinden, richte sich die Zulässigkeit des Vorhabens nach den jeweiligen Bestimmungen des Baugesetzbuchs. Im Wesentlichen sei bei der Neuplanung jedoch die Thematik Hochwasserschutz zu berücksichtigen, da sich mehr als die Hälfte im Hochwasserschutzgebiet der Vils befindet, berichtete Geschäftsleiterin Sabine Müller. Da die Erschließung für einen Teilbereich des Anwesens grundsätzlich gesichert sei, sprach sich der Gemeinderat nach Vorschlag der Verwaltung für die Neubebauung unter diesen Vorzeichen aus. Die Stellplatzsituation sei ebenso zu berücksichtigen wie, dass sich die Gebäude in die Umgebung einfügen müssen. Außerdem bestehe durch den Abbruch des ehemaligen Wohnhauses die Möglichkeit, die Engstelle in der Riedener Straße zu beseitigen.