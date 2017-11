Politik Rieden

20.11.2017

Wesentliches Thema der jüngsten Marktgemeinderatssitzung in Rieden ist die Vorstellung der Erschließungsplanung für das Neubaugebiet in Vilshofen an der Bahnhofstraße gewesen. Der rechtskräftige Bebauungsplan für das angedachte Baugebiet unterhalb der ehemaligen Kreishäuser liegt bereits seit geraumer Zeit vor. Nun soll die Umsetzung für neun Bauparzellen verwirklicht werden, so der Beschluss des Gremiums.

Allgemeines Wohngebiet

Kommandatenwahl

Die Grundstücke haben eine Größe zwischen 615 und 870 Quadratmeter. Das beauftragte Planungsbüro UTA-Ingenieure hat in Zusammenarbeit mit der Verwaltung die Erschließungsplanung vorgelegt, die auch mit einem wasserrechtlichen Verfahren einhergeht. Da beabsichtigt ist, das Oberflächenwasser aus den neuen Erschließungsanlagen aus ökologischen und entwässerungsrelevanten Gesichtspunkten direkt in die Vils abzuleiten, ist dieser Verfahrensweg mit dem Wasserwirtschaftsamt und dem zuständigen Landratsamt abzugleichen.Das Areal selbst soll als allgemeines Wohngebiet erschlossen werden. Die Privatzufahrtsstraße nahe der vorhandenen Mehrfamilienhäuser (ehemalige Kreishäuser) zu den bestehenden Anwesen wird teilweise einbezogen. Am Ende der neuen Straße mit einer Gesamtlänge von rund 175 Metern soll ein kreisrunder Wendehammer entstehen. Durchfahrtsverkehr soll damit nicht möglich sein.Nach abschließender Genehmigung der Erschließungsplanung im wasserrechtlichen Verfahren soll in den nächsten Monaten die Ausschreibung für die Gesamtmaßnahme vorgenommen werden. Der Straßenname steht bereits fest: Am Lehmbühl. Ein leidiges Thema wurde auch mit den Verkehrsberuhigungsmaßnahmen in der Kreuther Straße behandelt: Es ging um die derzeit noch provisorisch aufgestellten Verkehrsinseln. Auch wenn die vorhandenen Inseln nicht das erhoffte Ergebnis der Beruhigung und Verringerung des Durchfahrtsverkehrs bringen, sollen sie weiter zur Sicherheit der Gehwege dienen, so der Mehrheitsbeschluss.Durch die abgesenkten Gehwege im rund 500 Meter langen Abschnitt der Kreuther Straße werden insbesondere bei Begegnungsverkehr regelmäßig Gehwege befahren. Daher sollen die Inseln nun befestigt und dauerhaft aufgestellt werden.In der Sitzung wurde außerdem die anstehende Kommandantenwahl der Feuerwehr Vilshofen angekündigt. Diese findet am Sonntag, 26. November, im Zuge der Dienstversammlung um 18 Uhr im Feuerwehrgerätehaus statt. Alle aktiven Mitglieder wurden durch die Verwaltung zur Wahl geladen. Der Feuerwehrkommandant wird für sechs Jahre gewählt.