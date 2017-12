Politik Rieden

28.12.2017

Der Marktgemeinderat bestätigt in seiner Jahresschlusssitzung die zwei neu gewählten Kommandanten der Feuerwehr Vilshofen. Außerdem segnet er einige Bauvorhaben ab.

Bei der Neuwahl des Kommandanten für die Feuerwehr Vilshofen hat es im November einen überraschenden Wechsel im Führungsstab ergeben: Neu an der Spitze stehen nun Kommandant Thomas Appel mit Stellvertreter Josef Piller. Die förmliche Bestätigung für die nächsten sechs Jahre erhielt das Führungsduo in der Jahresabschlusssitzung des Marktgemeinderats. In diesem Zusammenhang würdigte das Gremium den Einsatz des bisherigen Kommandanten Rudolf Beck, der dieses Amt über zwölf Jahre innehatte. Im Sinne eines "fair players" stellte er sich dem Nachrücken der jungen Mannschaft nicht in den Weg und stand trotz Vorschlags bei der Neuwahl nicht mehr zur Verfügung.Der Antrag von Rosa und Norbert Niebler zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage und Carport am Grundstück In der Breite 18 im Neubaugebiet Ledereracker kann im Genehmigungsfreistellungsverfahren behandelt werden. Das Vorhaben entspricht den Festsetzungen des Bebauungsplans im neu erschlossenen Baugebiet. Während der Sitzung wurden weitere Parzellenverkäufe abgesegnet. Demnach sind von den insgesamt 24 Grundstücken inzwischen 16 verkauft. Informationen oder Anfragen für die noch freien acht Flächen sind auf der gemeindlichen Homepage ( www.rieden.com, Bürgerservice Rubrik Planen und Bauen) oder bei Geschäftsleiterin Sabine Müller (09624/92 02-18) zu erfahren.Auch der Antrag von Martin und Veronika Jäger zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage am Grundstück Max-Reger-Straße 7 wurde positiv behandelt. Die erforderlichen Befreiungen von den Festsetzungen des Bebauungsplan in Rieden Ost für die letzte freie Parzelle im Baugebiet wurde erteilt. Die Resterschließung des Bereichs von Rieden Ost ist 2013 im Zuge einer Erschließungsträgerschaft erfolgt. Sie führte zu planerischen Zusammenschluss von Reindlhof-, Max-Reger-und Thanheimer Straße.Dem Antrag des SV Vilshofen zur Neuerrichtung der Tribüne mit Traktorgarage wurde mit einem Zuschuss von 1725 Euro entsprochen. Bekanntlich wurde im Mai 2016 die bestehende Tribüne am Sportplatzgelände durch einen Sturm zerstört, erläuterte Bürgermeister Erwin Geitner. Die Vereinsverantwortlichen entschieden sich für einen gemauerten Neubau an gleicher Stelle. Nach diversen Arbeitseinsätzen 2017 sei die endgültige Baufertigstellung im Frühjahr 2018 geplant. Mit dem Zuschuss an den entstandenen Materialkosten soll das ehrenamtliche Engagement des Vereins und seiner helfenden Mitglieder unterstützt werden, so die Entscheidungsbegründung im Gremium.Ein weiterer Zuschuss über 632 Euro wurde der Wasserwachto Vilstal-Kümmersbruck gewährt. Damit wurden die geleisteten Aufsichtsstunden in der Badesaison 2017 im gemeindlichen Freibad finanziell unterstützt und gewürdigt.Thema war auch die Jahresrechnung für 2016. Hierzu gab der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Georg Söldner, einen detaillierten Bericht ab. Die Jahresrechnung 2016 wurde schließlich mit Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts in Höhe von 4 643 760 und im Vermögenshaushalt mit 2 292 242, also im Gesamthaushalt 6 935 862 Euro, festgestellt. Darin enthalten sind 619 870 Euro Zuführung zum Vermögenshaushalt und ein Überschuss von 1 241 350 Euro. Die Verwendung der vorhandenen Überschüsse ist unter anderem für die anstehenden und laufenden großen Investitionen wie für die Sanierung der Wieskapelle (Leichenhaus Vilshofen), die Neuerrichtung einer Kindertageseinrichtung oder den Feuerwehrhausneubau an der Hirschwalder Straße vorgesehen.