01.06.2017

Die Entscheidung ist gefallen: Die Deutsche Telekom hat die öffentliche Ausschreibung für den Internetausbau im Gemeindeverbund der beteiligten Naturparkgemeinden Rieden, Ebermannsdorf, Ensdorf, Hohenburg, Kastl und Ursensollen gewonnen. Dem vorausgegangen sind Markterkundungen in den jeweiligen Gemeinden, die dann über die Ausschreibungsverfahren der bayernweiten und bundesweiten Förderprogramme beantragt und abgewickelt werden. Das Ausschreibungsverfahren war in mehreren Losen der sechs beteiligten Naturparkgemeinden aufgeteilt, welche nun die jeweiligen Gemeinden und Märkte erschließen soll.

Leistungsstarkes Netz

160 Sonderlösungen

Damit erhalten mit dem aktuell an die Telekom vergebenen Auftrag rund 4100 Haushalte Breitbandanschlüsse mit Geschwindigkeiten von 30 bis 200 MBit/s. Die Telekom wird rund 165 Kilometer Glasfaser und Mikrorohre verlegen und 62 Multifunktionsgehäuse aufstellen. Zusätzlich werden weitere elf Glasfasernetzverteiler aufgestellt. Das neue Netz wird so leistungsstark sein, dass es möglich ist, gleichzeitig zu telefonieren, zu surfen und zu fernsehen.Der Gemeindeverbund Hirschwald und die Telekom haben im Rathaus Rieden einen Vertrag unterzeichnet. Die Umsetzungszeit für dieses Ausbauprojekt ist auf zwei Jahre festgelegt. "Ein schneller Internetanschluss ist heute ein Muss", sagte Bürgermeister Erwin Geitner. "Nur die Kommune, die eine moderne digitale Infrastruktur besitzt, ist auch attraktiv für Familien und Unternehmen." Enrico Delfino, Regio-Manager der Telekom, bedankte sich bei den Vertretern des Gemeindeverbunds. Die Telekom werde das Projekt zügig umsetzen. Aus Problemen bei bereits begonnenen Ausbaumaßnahmen wie zum Beispiel in der Nachbargemeinde Schmidmühlen habe man gelernt und werde bemüht sein, in dem groß angelegten Ausbauprogramm bestmögliche Betreuung zu gewährleisten.Auf der Strecke zwischen der Vermittlungsstelle und dem Verteiler wird das Kupfer- durch Glasfaserkabel ersetzt. Das sorgt für erheblich höhere Übertragungsgeschwindigkeiten. Die Verteiler werden zu Multifunktionsgehäusen (MFG) umgebaut. Die großen grauen Kästen am Straßenrand werden zu Mini-Vermittlungsstellen. Im MFG wird das Lichtsignal von der Glasfaser in ein elektrisches Signal umgewandelt und von dort über das bestehende Kupferkabel zum Anschluss des Kunden übertragen. Es gilt die Faustformel: Je näher der Kunde am MFG wohnt, desto höher ist die Geschwindigkeit.Aufgrund der technischen Anforderungen wurde im Zuge des Ausbaukonzepts für rund 160 der 4100 Haushalte eine Sonderlösung vereinbart. Hier endet das Glasfaserkabel nicht im MFG am Straßenrand, sondern die Glasfaser wird bis in die Häuser gezogen. Damit das möglich ist, müssen die Hauseigentümer eine Einverständniserklärung unterzeichnen. Die Eigentümer werden von der Telekom kontaktiert. Es wurde zudem vereinbart, dass es noch Informationsveranstaltungen geben soll.Wer mehr über Verfügbarkeit, Geschwindigkeiten und Tarife der Telekom erfahren will, kann sich im Internet oder beim Kinderservice der Telekom informieren. Das Ausbaugebiet ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht auf einer Karte abgebildet. Es besteht aber die Möglichkeit, sich als Kunde einzutragen und eine frühzeitige Info zu erhalten, wenn der Ausbau abgeschlossen ist.