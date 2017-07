Sport Rieden

16.07.2017

Ein Blick auf die Mannschaften Zu Beginn der Versammlung hatte JFG-Vorsitzender Rainer Huber um Mannschaftsberichte gebeten. Die A-Jugend sei mit dem Ziel, die Kreisliga zu halten, in die Saison gestartet, sagte Betreuer Markus Vogl. Am Ende sei der Abstieg in die Kreisklasse aber nicht zu vermeiden gewesen.



Die B-Jugend habe in der Hinrunde mit dem 3. Platz in der Gruppe den Aufstieg in die Kreisklasse geschafft und in der Rückrunde den 2. Platz gehalten, informierte Markus Bauer. Von der C-Jugend berichtete Pascal Hirteis, dass diese mit dem 2. Platz in der Gruppe in die Kreisklasse aufgestiegen sei und dort den 3. Platz belegt habe.



Die D1 hat laut Wolfgang Breu 30 Spiele inklusive Freundschaftsspiele absolviert und in der Kreisklasse Platz 11 belegt. Die D2 unter Regie von Sam Falk ist mit zwölf Spielern, davon zwei Mädchen, auf Platz 6 in der Gruppe. (sön)

Die Junioren- Fördergemeinschaft (JFG) Vilstal wird aufgelöst: Klartext wurde bei der Hauptversammlung des Verbunds im Vilshofener Sportheim gesprochen. Das endgültige Aus soll am Montag, 31. Juli, kommen.

Schon 2015 auf der Kippe

Wichtig: Sauberer Schnitt

Es geht darum, dass unsere Kinder Sport treiben können Bürgermeister Erwin Geitner

Vilshofen. Das Ergebnis der Hauptversammlung: Einstimmig beschlossen die Vertreter der drei Stammvereine SV Vilshofen, 1. FC Rieden und DJK Ensdorf, am Montag, 31. Juli, eine außerordentliche Mitgliederversammlung abzuhalten. Einziger Tagesordnungspunkt ist dann die Auflösung der Junioren-Fördergemeinschaft Vilstal (JFG).Bereits bei der Jahreshauptversammlung 2015 hatte DJK-Vorsitzende Lothar Trager klar gemacht: "Die Fußball-Abteilung der DJK Ensdorf ist entschlossen, aus der JFG auszutreten". Noch einmal konnte die Situation gerettet werden, ein neuer Vorstand mit Hans Fischer vom 1. FC Rieden an der Spitze wurde gewählt.Doch nach Differenzen der Stammvereine DJK Ensdorf und 1. FC Rieden traten Fischer und dessen Stellvertreter Gerhard Schnabel zurück, der weitere Stellvertreter Rainer Huber und Klaus Hernes übernahmen die Vereinsführung. Danach erklärte die DJK Ensdorf ihren Austritt zum Saisonende. In der Einladung zur Jahreshauptversammlung war trotzdem noch von Neuwahlen und einer Feier zum 15-jährigen Bestehen der JFG zu lesen.Dazu sagte jetzt Klaus Hernes, der mit Rainer Huber die Versammlung leitete: "Die Auflösung der JFG Vilstal ist von allen Stammvereinen gewünscht. Der 1. FC Rieden und die SV Vilshofen wollen in Spielgemeinschaften zusammenarbeiten." Keinen Schuldigen zu suchen und aus der gegebenen Situation das Beste zu machen, forderte Riedens Bürgermeister Erwin Geitner, "denn es geht darum, dass unsere Kinder Sport treiben können". Nach einem sauberen Schnitt müsse man sich auch künftig noch in die Augen sehen können, "denn es muss weitergehen".Auf 15 Jahre JFG zurückblickend betonte Klaus Hernes, "die Nachwuchsarbeit war und ist der größte Schatz der JFG". Die Kinder hätten hier Fair Play, Respekt und Anerkennung, Umgang mit Erfolg und Niederlagen, aber auch Kommunikation und Konfliktlösung gelernt - und das Gefühl, "Ich bin ein wichtiger Teil der Mannschaft".