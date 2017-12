Vermischtes Rieden

29.12.2017

Helle Aufregung bei den Jungfeuerwehrlern aus Vilshofen und Rieden: Eine 24-Stunden-Übung steht ins Haus - mit einem umfangreichen Programm, das die Jugendwarte auf die Beine gestellt haben.

Zunächst absolvierten die 21 Nachwuchskräfte den Wissenstest mit Bravour. Nach einer deftigen Leberkäs-Brotzeit hieß es, Feldbetten aufzubauen - und bei Spielen darauf zu warten, "was denn da auf uns zukommen wird".Punkt 22 Uhr dann Alarm: "Zwei Personen im Waldstück hinter dem Sportplatz in Vilshofen vermisst." Mit dem HLF 40, dem MZF der Vilshofener und dem MTW der Riedener Wehr starteten die Jungfeuerwehrler, unterstützt von ihren Ausbildern und weiteren Helfern zur Rettungsaktion. Lichtaufbau war bei der Suche ebenso notwendig wie der Einsatz einer Wärmebildkamera und auch eines Hebekissens, um einen unter einem Baumstamm eingeklemmten Verletzten zu bergen. Gegen 23.30 Uhr konnten die beiden "Opfer" nach Bergung und Erstversorgung der Leitstelle übergeben werden.Eine Stunde nach Mitternacht dann die Meldung eines Brandes in der Festhalle Rieden in Kreuth. Dort erfuhren die jungen Feuerwehrleute, dass es sich um einen Fehlalarm handelte. Kaum waren sie um etwa 1.30 Uhr in den Federn, wurden sie um 6 Uhr unsanft geweckt. "Verschmutzte Fahrbahn auf der Verbindungsstraße Rieden - Vilshofen!", so die Meldung. Zu den vorhandenen Fahrzeugen wurde das SWKat 2000 aus Rieden zugezogen, um mit einer Schlauchleitung zur Vils die Straße von der Verunreinigung durch Hackschnitzel zu säubern.Kaffee, Tee, Milch, Kaba, Wurst, Käse, Rührei, Butter, Marmelade und ein Berg frischer Semmeln standen gegen 8 Uhr nach getaner Arbeit zum Frühstück bereit. Auch dabei zeigten die jungen Aktiven - voran die Mannsbilder - volle Einsatzbereitschaft. "Brennender Lastwagen mit Gas auf dem Badparkplatz in Rieden", hieß es kurz nach 9 Uhr die nächste Meldung. Hierbei kam neben dem HLF und dem Sprinter der Vilshofener Wehr auch das LF 20 aus Rieden zum Einsatz.Nach der Verkehrsabsicherung galt es, den Löschwasseraufbau zur Entnahme aus der Vils zum Löschen des Gastransporters einzurichten. Drastisch mit weiß- und rotfarbenen Rauchpatronen wurde der Brand simuliert, neben Wasser kam auch Schaum zum Einsatz. Bei der Rückkehr ins Gerätehaus Vilshofen war dort saubermachen angesagt.Zum Mittagessen gab es Steaks und Bratwüste, dann hieß es endlich Freizeit. "Aber nix war's damit" - denn um 14 Uhr abermals Alarm: "Unklarer Brand auf dem Sportplatz des SV Vilshofen." Dort brannte lichterloh ein altes Bushäusl. Da wegen eines plötzlichen Defekts kein Wasser aus dem HLF entnommen werden konnte und auch kein Hydrant vorhanden war, musste ein Löschwasseraufbau über 400 Meter bis zur Kesselbergstraße eingerichtet werden. Nach Löschen des Brandes, der Rückkehr ins Feuerwehrhaus und Reinigung von Schläuchen und Fahrzeugen endete für die Jungfeuerwehren ein ereignisreicher Tag.