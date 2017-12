Vermischtes Rieden

13.12.2017

"Gott macht sich zu uns auf" singen die Mitglieder des Jugendchors Lord's Day unter Leitung von Stefan Weinfurtner. Sie stimmen damit auf ein Adventskonzert in der Wallfahrtskirche Maria Hilf in Siegenhofen ein.

Siegenhofen. Wiederum haben sich viele Gruppen bereiterklärt, betonte Riedens Pfarrgemeinderatsvorsitzender Josef Weinfurtner, das Konzert mitzugestalten. Eine besinnliche Stunde, der er Albert Schweitzers Zitat "Ein freundliches Wort bringt mehr Licht und Wärme als die schönste Weihnachtsbeleuchtung" voranstellte. Mit Abendstille und Only Time führte Lord's Day weiter in die besinnliche Stunde ein. Das österreichische Weihnachtslied Es wird scho glei dumpa, die Volksweise aus dem Salzburger oder Still, still, weil's Kindlein schlafen will brachte die Blaskapelle St. Georg an diesem Abend zu Gehör. Nach der Lesung aus der Offenbarung des Johannes durch Josef Weinfurtner stimmte, begleitet an der Orgel von Roland Nitzbon, der Kirchenchor Rieden mit seinen Liedern auf die staade vorweihnachtliche Zeit ein.Ein Blechbläserquintett der Jurablaskapelle Pilsheim unter Leitung von Josef Auer ließ nach dem Gebet "Jesus, unser Herr ist da, ihm wollen wir uns eröffnen" weitere adventliche Weisen ertönen. Ein besinnlicher Abend, ein Konzert, das Pfarrgemeinderatsvorsitzender Josef Weinfurtner mit der japanischen Weisheit "Wer lächelt, ist immer der Stärkere" abrundete.Nach den Fürbitten, dem Vaterunser, dem Segen durch Pfarrer Gottfried Schubach und dem Lied Tauet Himmel, den Gerechten dankte Josef Weinfurtner allen Mitwirkenden und den zahlreichen Zuhörern, die "trotz starken Schneefalls" kamen. Er lud anschließend im Namen des gesamten Gremiums zu Glühwein und Lebkuchen ein und verwies darauf, dass der Erlös aus Spenden und Verkauf an die Weihnachtsaktion Adveniat weitergeleitet werde.