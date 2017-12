Vermischtes Rieden

Ensdorf. Zu einer besinnlichen adventlichen Feier mit der Neuaufnahme von fünf Frauen lud der Katholische Frauenbund unter dem Thema "Menschen im Advent" in den Wittelsbachersaal ein. Vorausgegangen war eine Andacht in der Pfarrkirche St. Jakobus, die Theresa Staufer instrumental begleitete. Geistlicher Beirat Pfarrer Pater Hermann Sturm hob hervor, dass der Advent eine Zeit des Wartens, aber auch der Vorfreude auf das Kommen des Erlösers in der Krippe sei.

Im Wittelsbachersaal konnte Birgit Fröhlich neben zahlreichen Mitgliedern auch die Ehrenmitglieder Kathi Hafenbradl, Maria Rogenhofer, Erika Fröhlich, Pfarrer Pater Hermann Sturm und vor allem die Neumitglieder Dagmar Jezirowski, Therese Beer, Lisa Übler, Gabi Trager und Anneliese Ehebauer begrüßen. "Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder neue Mitglieder aufnehmen zu dürfen", erklärte Monika Auer vom Leiterteam und überreichte Mitgliedszeichen, Mitgliedsausweis und das Gebet des Katholischen Frauenbundes. Nach gemeinsamen Singen und einer Kaffeepause wurde Luzia Büchli, die "Solwodi Regensburg", eine Beratungsstelle für ausländische Frauen in Not vorstellte, eine Spende von 500 Euro überreicht.