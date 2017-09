Vermischtes Rieden

Ensdorf. Bereits zum 19. Mal sind heuer alle regional Engagierten in Deutschland dazu aufgerufen, sich am bundesweiten Tag der Regionen zu beteiligen. Die einzige Aktion dieser Kampagne im Landkreis Amberg-Sulzbach organisiert die Umweltstation Kloster Ensdorf wieder beim Erntedankmarkt im Kloster Ensdorf. Er steigt erstmals am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit.

Vom 22. September bis 8. Oktober trommeln Regionalinitiativen, Kommunen, Vereine sowie Handwerks- und Lebensmittelbetriebe unter dem Jahresmotto "Wer weiterdenkt, kauft näher ein" für die Stärken ihrer Regionen. Sie zeigen, wie glaubwürdige Regionalität gelebt werden kann. Eröffnet wird der Tag in Ensdorf von Melanie Hahn, der neuen Leiterin der Umweltstation. Vorher gibt es einen Gottesdienst in der Hauskapelle, da das Erntedankfest der Pfarrei zu einem anderen Termin stattfindet.Wie sieht fairer, regionaler, saisonaler Konsum aus? Was ist typisch für meine Region? Woher stammen die Produkte und wer stellt sie her? Was hat die Entwicklung der Landschaft in meiner Region mit regionalen Produkten zu tun? Und wie kann ich gezielt kleine und mittelständische Unternehmen in meiner Region unterstützen? Der Tag der Regionen präsentiert deutschlandweit an vielen Orten Antworten auf diese Fragen.Die Standflächen im Kreuzgang des Klosters sind seit Wochen vergeben. Über 40 Akteure haben sich schon angemeldet. Auf dem Freigelände im Klosterhof sind noch Standplätze zu haben. Vor dem Kloster werden die Besucher Informationen und Fahrzeuge zum Thema "Elektromobilität" finden, zudem einen Parcours zum Testen von elektrisch betriebenen Zweirädern.Neu ist auch ein Vortragsprogramm des ZEN im Fürstensaal zu den Themen Elektromobilität und barrierefreies Wohnen mit einer eigenen kleinen Ausstellung. Wieder dabei sind die Klosterküche mit regionalen Spezialitäten zum Frühschoppen und Mittagessen, der Holz-Backofen und die Cafeteria des Katholischen Frauenbunds. Für den Ausschank sorgen die Pfadfinder und für Federweißen und Wein wie gewohnt der Hutzlhof.Im Kreuzgang des Ostflügels betreibt der Freundeskreis Kloster Ensdorf seinen Flohmarkt. Kleiner denken, um gemeinsam Größeres zu erreichen, diese Botschaft soll vom Tag der Regionen ausgehen. Dabei werden viele Fragen aufgeworfen, aber auch konkrete Antworten gegeben.