21.08.2017

"O Kirwa lou niat nou", heißt es von Samstag bis Montag, 26. bis 28. August, in Thanheim. Groß wird dort seit jeher das örtliche Miteinander geschrieben.

Thanheim. Und so ist es am Wochenende wieder so weit: Zum zehnten Mal gibt es nach 50-jähriger Pause in Thanheim zum Patrozinium der Kirche auch eine weltliche Feier. Nach vielen Jahren wurde 2008 erstmals wieder das Fest des Kirchenpatrons, des heiligen Bartholomäus, auch mit einer weltlichen Kirchweih gefeiert.Moidln und Burschen hatten zusammen mit dem Wirt des Gasthauses Zur Dorfschmiede, Michael Rothut sen., wieder eine so richtig ordentliche Kirwa auf die Beine gestellt. Die Thanheimer Kirwaleit sind gerüstet und wollen wieder zum Gelingen der Kirchweih beitragen.Zentrum ist die Ortsmitte beim Gasthaus Dorfschmiede. Zum Auftakt wird am Samstag um 14 Uhr mit Muskelkraft ein großer Baum aufgestellt. Und da man dazu sehr viel Armschmalz braucht, hoffen die Burschen auf Unterstützung aller Thanheimer Mannsbilder.Am Sonntag um 9.30 Uhr wird in der St.-Bartholomäus-Kirche durch Pater Erhard Staufer, einem gebürtigen Riedener, der Gottesdienst zelebriert. Ein Frühschoppen im Festzelt schließt sich ab etwa 10.30 Uhr an. Um 15 Uhr werden die zehn Paare um den Kirwabaum ihre Tänze vorführen und auch das Oberkirwapaar ermittelt. Das Mario Mändl-Trio "Du, Er und i" übernimmt die Begleitung. Am Nachmittag servieren Feuerwehrfrauen Kaffee und Kuchen. An allen Tagen gibt es vom Grill Bratwürste, Steaks und Fisch sowie neben süffigem Bier auch alkoholfreie Getränke. Ab 19 Uhr sorgen Schnarrndorfer Musikanten für Gaudi und Stimmungsmusik.Zum Ausklang am Montag wird ab 13 Uhr der Kirwabär durchs Dorf getrieben. Zum Endspurt spielen ab 19 Uhr D' Stoderer und Er auf und gegen 22 Uhr werden der Baum und viele Sachpreise verlost.