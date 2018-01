Vermischtes Rieden

09.01.2018

7

0 09.01.2018

Umfangreich waren bei der Jahreshauptversammlung der SG Vilstal Rieden die Berichte der Ressortleiter. Bei der Landkreismeisterschaft konnte sich ein Jungschütze einen respektablen 7. Platz bei 32 Teilnehmern seiner Klasse sichern, ein Jungschütze unter 18 Jahren habe sich am Vilstalwanderpokal beteiligt, so Jugendleiter Samuel Fritz. Beim Sommerfest konnten mit zwei Lichtgewehren jüngere Schützen an die Abläufe und den Umgang mit dem Sportgerät herangeführt werden. Darauf sei auch die Verdoppelung der Anmeldung beim Schnupperschießen in den Ferien zurückzuführen, so Fritz. Beim Gaujugendtag in Hirschau, so Samuel Fritz weiter, sei Denise Köppe wieder zur Gaujugendsprecherin gewählt worden.

Vereinsmeister Schießleiter Marcus Jaintzyk und sein Stellvertreter Manfred Hiermann gaben abschließend bei der Jahreshauptversammlung der SG Vilstal Rieden die Gewinner der Vereinsmeisterschaft bekannt und zeichnete diese gemeinsam mit dem 2. Bürgermeister Josef Weinfurtner mit Urkunden aus.



In der Damenklasse Anja Oelmeier (306 Gesamtringe); bei den Junioren A Marcel Malotta (318); in der Schützenklasse Manfred Hiermann (381), Thomas Graf (376), Samuel Fritz (367), Daniel Malotta (355) und Michael Rabenhofer (320); Senioren A männlich aufgelegt Karl Kopf (252); Senioren A weiblich aufgelegt Erika Buchholz (201); Senioren männlich Klaus Jaintzyk (344) und Reinhard Orywol (283); Senioren weiblich Rita Kopf (287).



Das Vereins-Wanderpokalschießen 2017 hatte folgendes Ergebnis: Den Wanderpokal kann Daniel Malotta mit einem 234,8-Gesamtteiler im kommenden Jahr in seine Vitrine stellen. Auf den Plätzen zwei und drei folgten, und wurden ebenfalls mit Pokalen ausgezeichnet, Klaus Jaintzyk (381,8) und Reinhard Orywol (443,2). (sön)

Bei den Damen, so deren Leiterin Nicole Kohl, habe beim Vilstalwanderpokal in der Mannschaftswertung ein vierter Platz erzielt werden können. Auch bei vereinsinternen Schießen seien die Damen am Stand gewesen. Leider mache sich der fehlende Nachwuchs bemerkbar.Wie Sportleiter Markus Jaintzyk ausführte, seien an 45 Schießtagen einschließlich Oster-, Königs-, Nuss- und Weihnachtsschießen 287 Schützen am Stand gewesen. "Bei der Gaumeisterschaft erreichte in der Einzelwertung Manfred Hiermann Platz 3 und qualifizierte sich so für die Landesmeisterschaft", freute sich Jaintzyk. Er habe als letzter Schütze am Stand mit einem 32,5-Teiler den Titel des Gauschützenkönigs gesichert.Beim 49. Vilstalwanderpokal den Vilstal Rieden ausgerichtet und mit drei Mannschaften einschließlich einer Damenmannschaft teilgenommen habe, konnte sich Herren 1 den 2. Rang sichern." Beim Rundenwettkampf, so der Schießleiter, behauptete sich die 1. Mannschaft in der Bezirksliga, die 2. Mannschaft in der Gauliga A.Die Berichte der Ressortleiter seien durchweg erfreulich, gratulierte 2. Bürgermeister Josef Weinfurtner zu den sportlichen Erfolgen. Die anschließenden Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Schützenmeister Thomas Graf, stellvertretender Schützenmeister Thorsten Malotta, Kassier Samuel Fritz, stellvertretender Kassier Sebastian Schwarzer, Schriftführer Fabian Forster, Sportleiter Manfred Hiermann, stellvertretender Sportleiter Daniel Malotta, Jugendleiter Simon Wiesner, Stellvertreter Thomas Rybak, Zeugwart Achim Buchholz, Beisitzer Klaus Jaintzyk und Reinhard Orywol, Kassenrevisoren Jochen Lehr und Rainer Salbeck jun.Anschließend wurde nach Diskussion einstimmig die Anpassung der Mitgliedsbeiträge (Aktive von 30 auf 39 Euro, Junioren von 20 auf 25 Euro, Jugendliche und Passive von 15 auf 20 Euro) beschlossen. Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder wurden mit Dankurkunden und Präsentkörben verabschiedet. Beim Punkt Anträge regte Markus Jaintzyk an, die Anschaffung einer elektronischen Schießanlage in die Überlegungen einzubeziehen.Um die Jugendarbeit eher beginnen zu können sieht Thomas Graf den Kauf von Lichtpunktgewehren für notwendig. "Wir brachen die Jugend" betonte Ehrenmitglied Heinrich Ibler und übergab an den Jugendleiter einen Spende.