01.06.2017

Ohne Ehrenamtliche wäre die im Landkreis geleistete Arbeit für Senioren in der Nachbarschaftshilfe, einem Verband oder Verein nicht denkbar. Um die Arbeit wertzuschätzen, die Ehrenamtlichen noch enger zu vernetzen und fachlich zu unterstützen, fand im Kloster der erste Helfertag statt.

Neues entdecken

Reaktion im Notfall

Ensdorf. (sön) Ausgegangen war die Veranstaltung von der AOVE, dem Seniorennetzwerk Hirschwald sowie der Volkshochschule des Landkreises. Er freue sich "ganz narrisch", sagte Ensdorfs Bürgermeister Markus Dollacker und schrieb den mehr als 80 Teilnehmern ins Stammbuch: "Genießen Sie den Tag, nehmen Sie viel Motivation mit."VHS-Chef Manfred Lehner blickte zurück auf vergangene Zeiten, als die Menschen sich mehr halfen, auch mehr Zeit füreinander hatten: "Das wollen wir neu erfahren. Mit Vorträgen und bei Workshops sollen Sie Neues entdecken, neue Ideen mitnehmen." Man könne die Tätigkeit der Ehrenamtlichen in der Seniorenarbeit nicht hoch genug einschätzen, lobte Barbara Hernes vom Seniorennetzwerk Hirschwald, die mit AOVE-Leiterin Waltraud Lobenhofer den Helfertag vorbereitet hatte.Vom Bayerischen Roten Kreuz frischten Erhard Birner und Jakob Frank die Kenntnisse der Teilnehmer in Erster Hilfe auf. Es drehte sich um Notfallsituationen zu Hause mit den entsprechenden Hilfsmaßnahmen, aber auch um die richtige Bedienung eines Defibrillators. "Meine Anatomie: Knochen, Muskel, Gewicht und meine Bewegung, Bewegungsspielräume, Bewegungsmöglichkeiten" stand auf einer Tafel im Wittelsbachersaal. Dort behandelten Margarete Hirsch, Dagmar Panzer und Thomas Kiefer das Thema Kinaesthetics.Die Referenten zeigten die Fähigkeiten auf, die eigene Bewegung im Kontakt mit anderen Menschen so einzusetzen, dass diese in ihrer Bewegungskompetenz und in ihrer Selbstwirksamkeit gezielt unterstützt werden. Regina Machander ließ die Teilnehmer "Abschalten - durchatmen - lächeln". Das hatte den Fokus, den Körper wahrzunehmen und zu spüren - alles durch das Lachen. Die Vorträge "Schätze des Alters" von Ruth Burchard und "Gut zu wissen, was mich trägt" von Anna Maria Mitterhofer konnten nach Interesse besucht werden.Anschließend zeigte Silvia Krusche auf, wie mittels geführter Meditation zu Beruhigung der Gedankenbewegungen und Entspannung für den Geist gefunden werden kann. Mit Christine Wildenauer stand zeitgleich Qi-Gong - einfache Bewegungen verbunden mit Atemübungen, um den Energiefluss im Körper zu harmonisieren - auf dem Plan. Ein erster Helfertag für Ehrenamtliche, der nicht nur mit Informationen, sondern auch mit viel Humor unterfüttert war.