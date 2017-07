Vermischtes Rieden

13.07.2017

Hochsommerliches Wetter, angenehme Temperaturen in allen drei Becken des Freibades: Das waren die idealen Voraussetzungen für den Aqua-Sommer-Fun.

Die gemeinsame Veranstaltung der Wasserwacht Vilstal-Kümmersbruck und der Schwimmschule Aqua-Vitalis kam gut an bei den Besuchern. Das freute Jens Günther, Chef der Wasserwacht, und Bernhard Fleischmann, Vorsitzender der Schwimmschule. Fleischmanns Dank galt der Marktgemeinde Rieden, die dafür das Freibad zur Verfügung gestellt hatte. Schwimmmeister Max Wagner war in seinem Element, freute sich, dass so viele große und kleine Wasserratten zum Aqua-Sommer-Fun gekommen waren."Wir wollen diesen Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen. Der Grill ist angeschürt - aber erst einmal ab ins Wasser", sagte Jens Günther. Und er hatte nicht zu viel versprochen. Spaß mit Piratenspielen war für die Kleinen angesagt. Christine Fleischmann hielt die Steppkes auf Trab. Badeinseln, Schlauchboot, eine riesige Luftmatratze und Rutschen luden zum Toben im Wasser ein. Zeitgleich boten Irene Hahn und Kerstin Rösel im Schwimmerbecken für die reiferen Jahrgänge Aqua-Jogging an. Bei Schwimmübungen mit Gürtel und Nudel waren diese gefordert.Dann aber tönten heiße südamerikanische Rhythmen über das Freibad-Gelände. Auf ging es zum Aqua-Zumba mit Kerstin Plank. Auf Volldampf wurden die Lautsprecher aufgedreht. Fetzige Songs, eine Ausbilderin, die am Beckenrand so richtig loslegte: Aqua-Zumba, das allen riesigen Spaß machte und das Becken zum Brodeln brachte. Einige Individualisten erprobten sich derweil am Sprungturm. Da sah man manch elegante, aber auch missglückte Sprungausführung. "Augen zu und ab", hieß es für viele. Einige Vorsichtige klemmten sich die Nasenlöcher zu - sicher ist sicher. Auf der Liegewiese war ein Picknick, die Bratwürste brutzelten am Grill, Bier und Limonade standen parat.Auf dem Sandplatz daneben aber bahnte sich eine Sensation an. Am Blitz-Beachvolleyballturnier beteiligten sich vier Mannschaften: die Tintenfische, die Piranhas, die flinken Fische und die Clementinen. Da schenkte kein Team dem anderen etwas, gekämpft wurde um jeden Punkt. Das Ergebnis: Mit je zwei gewonnen und einem verlorenen Spiel belegten die Tintenfische mit den Piranhas und den Clementinen den ersten Platz. Die flinken Fische mussten sich mit Rang vier zufrieden geben. Schwimmmeister Max Wagner aber hofft, "dass das herrliche Badewetter auch über die großen Ferien anhält".