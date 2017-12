Vermischtes Rieden

12.12.2017

"Es ist schon etwas besonderes, eine Geburt mitzuerleben und einen kleinen Erdenbürger in Händen halten zu dürfen", sagt Bürgermeister Erwin Geitner im rappelvollen Sitzungssaal des Rathauses. Ein bisschen Geld übergibt er später dann auch noch.

Geitner betonte, als er die Eltern mit ihren in diesem Jahr geborenen Kindern begrüßte: "Betrachten Sie dieses Geldgeschenk als kleine Unterstützung und als Dankeschön der Marktgemeinde." Deutlich brachte er es auf den Punkt, dass Eltern eine große Verantwortung übernommen haben, ihre Kinder so erziehen, dass sie zu ehrlichen und geradlinigen Menschen heranwachsen.Diese Aufgabe sei in dieser schnelllebigen Zeit, "wo der Wert und die Achtung des Menschen immer mehr an Bedeutung verlieren" nicht immer leicht. Wie mit den Stimmen aller im Marktgemeinderat vertretenen Fraktionen beschlossen wurde, erhalten seit Jahren alle Neugeborenen das Baby-Begrüßungsgeld in Höhe von 100 Euro.Und so konnte Bürgermeister Erwin Geitner kurz vor den Weihnachtstagen bei einem kleinen Empfang 22 Familien für ihre Entscheidung zum Kind belohnen. Auch ein Zwillingspaar war darunter. Der Gemeinde, ihm als Bürgermeister, 2. Bürgermeister Josef Weinfurtner und Helmut Bauer von den Freien Wählern sei dies ein Anliegen, betonte er.Nach der Übergabe des Baby-Begrüßungsgelds überreichten Kommandant Thomas Appel und dessen Stellvertreter Josef Piller von der Wehr Vilshofen sowie Riedens Feuerwehr-Kommandant Rainer Salbeck und Vorsitzender Herbert Scharl an die Eltern je einen Rauchwarnmelder. "Bringen Sie die Rauchwarnmelder an", legte Bürgermeister Geitner den Eltern ans Herz, "denn Rauchwarnmelder retten Leben und sind ab 1. Januar Pflicht." Sein Dank, so Geitner, gelte den beiden Wehren, welche die Geräte sponserten. Der kleinen Feierstunde schloss sich ein Sektumtrunk an, die Geschwister der Babys freuten sich über Orangensaft.Die neuen Gemeindebürger heißen: Johannes Reindl, Alexander Ibler, Lars Ehebauer, Dominik Scharl, Laura Braune, Robin Kummer, Stanislaw Kurkowski, Jonathan Sollfrank, Leni Pirzer, Emilie-Sophie Keßler, Jason-Alexander Keßler, Max Reindl, Melissa Eck, Katharina Lehr, Johannes Piller, Deyonte Moore, Korbinian Ott, Lenny Fischer, Leni Haas, Anna-Lena Weiß, Anja Sellmeier, Anton Koller und Noah Frankerl.