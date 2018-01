Vermischtes Rieden

22.01.2018

22.01.2018

Mit heißen Rhythmen und fetzigen Faschingsohrwürmern heizt die Party- und Tanzband Effie und Konsorten dem tanzwütigen Publikum beim Narrhalla-Ball kräftig ein. Im Schützenheim übernehmen die Rot-Weiß-Goldenen das Kommando - tolle Masken beherrschen das Bild.

Und es ging Schlag auf Schlag. Angeführt von Hofnarr Kurt Zittlau begleitete die Prinzengarde das Prinzenpaar, ihre Lieblichkeit Prinzessin Marina II. und Prinz Marcel I., das Kinderpaar Prinz Maximilian I. mit Prinzessin Anna II., in den Saal. Präsident Daniel Kellner, begleitet von Elferrat und Hofstaat, freute sich über den vollen Saal. Er versprach eine Riesengaudi. "Unsere Jugend- und Prinzengarde starten wieder voll durch, wir bieten ein super Programm, eine schöne Ballnacht - Effie und Konsorten sind voll drauf."Tanzen, schunkeln, lachen und singen sähen sie als ihren Auftrag, verkündete das Prinzenpaar dem närrischen Volk. Und auch das Kinderprinzenpaar gab sich überzeugt, dass das Beste am Jahr der Fasching sei. Hofnarrenorden überreichte traditionsgemäß der seit mehr als 35 Jahren amtierende Kurt an das Prinzenpaar. Forderte von den Lieblichkeiten auch sein Küsschen ein. Auch verdiente Aktivitas und Sponsoren wurden mit Orden ausgezeichnet. Galant geleiteten Gardistinnen oder Elferräte die Geehrten zur Ordensverleihung. Nach einem kräftigen dreifachen "Rieden - oho" riss die Prinzengarde mit ihrem Gardetanz das Publikum mit.Prinzessin Marina II. und Prinz Marcel I. begeisterten mit ihrem Ehrentanz, mit dem gekonnt präsentierten Song "Zombies" von The Cranberries setzte Prinzessin Marina II. noch ein Sahnehäubchen drauf. "Alles tanzt" hieß es dann und die Narren stürmten das Parkett. Flower power war angesagt und so drängten sich neben Blumenmädchen auch Honigbienchen, Mexikaner, Soldaten, weibliche und männliche Matrosen, Scheichs, Polizistinnen, Piraten, schwarz-weiß gestrickte Mädels und viele andere fantasievoll Kostümierte auf der Tanzfläche. Mit tollen Rhythmen brachten die drei Musiker die Tanzwütigen in Stimmung, hatten mit heißem Rock und schweißtreibenden Boarischen ihre Fans schnell im Griff. Richtig fetzig wurde es, als die zehn Mädchen der Jugendgarde mit ihrem Showtanz "Cowgirls" in den wilden Westen entführten.Sie rissen das Publikum mit und kamen ohne Zugabe nicht vom Parkett. Die Besucher jubelten "O Baby, balla, balla" und beim Schunkeln erfuhr man, dass in München ein Hofbräuhaus steht und die Liebe im Hafen schön ist.Die Bar war immer voll, die Narrhallesen hatten sogar eine zweite, gut frequentierte - mit uriger Tonnenheizung - im Freien installiert. Gegen Mitternacht aber wurden die Augen nicht nur beim männlichen Publikum groß: Die Gardistinnen zeigten in tollen Kostümen ihren atemberaubenden Showtanz "Summer-Feeling". Natürlich kamen die Mädchen nicht ohne Zugabe vom Parkett. Im Schützenheim aber gingen noch lange nicht die Lichter aus.