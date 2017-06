Vermischtes Rieden

07.06.2017

(sön) Die Arbeit der Krieger- und Soldatenkameradschaft habe nichts mit "Ewiggestrigen" zu tun, betonte der Riedener Vorsitzende Franz Fuchs: Sie erinnere wie das Krieger-Ehrenmal an schwere Kriegszeiten und pflege Traditionen. "Wir dulden nicht, dass die Soldaten- und Reservistenkameradschaften sowie die gesamte Bundeswehr generell in die rechte Ecke gestellt wird", machte er deutlich.

Im Gasthaus zum Hirschenwirt blickte Fuchs auf zurückliegende Aktivitäten der Kameradschaft zurück. Diese hat 98 Mitglieder, einschließlich des Ehrenmitglieds Josef Lochner. "Durch die Umstrukturierung der Bundeswehr werden die Kameradschaften erhebliche Bestandsprobleme bekommen", prophezeite Fuchs. Intensive Mitgliederwerbung sei notwendig. Höhepunkt des vergangenen Jahres sei das 105-jährige Bestehen der KSK gewesen. Gefeiert wurde bei einem Kameradschaftsabend beim Bärenwirt."Die Teilnahme an kirchlichen Festen, aber auch an Feiern örtlicher Vereine ist für die Kameradschaft selbstverständlich", sagte der Vorsitzende. Einen trotz hoher Ausgaben positiven Kassenbericht legte Kassenwart Johann Schötz vor. Bürgermeister Erwin Geitner lobte das Engagement des Vorstands: "Wenn man euch braucht, seid ihr da." 3. Bürgermeister Gerhard Schnabel betonte: "Die KSK trägt mit Stellung der Ehrenwache zum Volkstrauertag am Ehrenmal dazu bei, dass die Opfer der beiden Weltkriege nicht in Vergessenheit geraten."Seit knapp 30 Jahren liegt der Jahresbeitrag des Vereins bei sieben Euro: Fuchs brachte mit diesem Hinweis eine Beitragserhöhung zur Sprache. Alleine die notwendigen Versicherungen verschlängen mit 365 Euro mehr als die Hälfte der jährlichen Beitragseinnahmen. Ohne lange Diskussion und Gegenstimme beschloss die Versammlung daraufhin eine Anhebung auf zwölf Euro.