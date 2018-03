Vermischtes Rieden

Für Schulamtsdirektor Heinrich Koch ist es eine Ehre, Christine Kölbl in ihr Amt als Rektorin einzuführen. Die Schule in Rieden kennt sie bestens - schließlich war sie hier einst selbst Schülerin.

Vor der offiziellen Amtseinführung sang der von Rudolf Scheuerer geleitete Schulchor "Bin aufgewacht und die Sonne lacht". Stellvertretende Schulleiterin Margit Heindl hieß zahlreiche Ehrengäste willkommen, darunter Christine Kölbls Mann Armin und ihre Eltern.Heinrich Koch betonte, es sei etwas Besonderes, Rektorin zu sein. Gesetzlich verankert sei, dass die Schulleitung die Gesamtverantwortung für den geordneten Schulbetrieb und Unterricht habe. Um erfolgreich handeln zu können, müsse man Mitarbeiter gewinnen, die die Idee der Schul- und Unterrichtsentwicklung mittragen. Dazu bedürfe es einer werteorientierten Führung. Man müsse Verantwortung übernehmen, Vorbild sein, Vertrauen in eigene Fähigkeiten und die der Mitarbeiter haben. Koch wünschte der neuen Schulleiterin "Gottes Segen, Kraft, Freude, berufliche Erfüllung und stets eine glückliche Hand bei allen Tätigkeiten". Die Erst- und Zweitklässler sangen "Ich schenk dir einen Regenbogen" und überreichten dazu ihrer neuen Schulleiterin so einiges, zum Beispiel eine Torte und einen Luftballon. Ebenfalls willkommen hieß Bürgermeister Erwin Geitner die neue Rektorin. Er hob den hohen Stellenwert der Schule als "Fundament einer soliden Bildung" in der Gemeinde hervor, die das Verhältnis der Kinder zu ihrer Heimat fördere. "Wir werden bei den Haushaltsberatungen ein besonderes Augenmerk auf die Verpflichtungen, die sich aus der Schulträgerschaft ergeben, legen", versprach er.Personalrat Thomas Panzer wünschte der neuen Schulleiterin ebenfalls viel Glück. "Der Elternbeirat empfindet es als großes Glück, eine so kompetente Nachfolgerin für Rektor Scheuerer als Schulleiterin unserer Grundschule bekommen zu haben", sagte der Vorsitzende des Gremiums, Michal Poh. "Ich bin gerührt und kann es gar nicht glauben, dass die Grundschule Rieden nun wirklich meine Grundschule ist", sagte Kölbl und überreichte ihrer Stellvertreterin Margit Heindl, die die Feierstunde organisiert hatte, Blumen. Nach dem Lied "Unsere Schule hat 'ne neue Chefin" der Dritt- und Viertklässler verabschiedeten sich die Schüler in die Osterferien, die Ehrengäste begaben sich zu einem Imbiss in den Musikraum.