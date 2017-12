Vermischtes Rieden

14.12.2017

"Als Maria übers Gebirge ging" sangen die Schmidmühlener Sängerinnen, begleitet von Hans Bauer auf dem Akkordeon. Der VdK-Ortsverein hatte ins Gasthaus Zum Hirschenwirt zu seiner traditionellen Adventsfeier eingeladen, Vorsitzender Josef Niebler konnte sich über "ein volles Haus" freuen.

Zu Kaffee und Kuchen las Elfriede Multerer Gedichte zur Adventszeit, Rosa Niebler stimmte mit anrührenden Weihnachtsgeschichten auf das Fest ein. "Unsere Weihnachtsfeier ist nicht nur eine liebgewordene Tradition, sondern vor allem auch Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen und Gemeinschaft zu erleben," betonte der Vorsitzende in seinem Rückblick. Als Beispiel eines traditionellen VdK-Ehrenamts seien die Sammler für die Aktion "Helft Wunden heilen" zu nennen. "Denn jeder von ihnen gesammelte Euro kommt denen zugute, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen."Der VdK-Ortsverein, fasste der Vorsitzende nach einem umfangreichen Rückblick auf die Aktivitäten des abgelaufenen Jahres zusammen, konnte heuer sein 70-jährigen Bestehens feiern. In zwei Kaffeekränzchen seien die Themen "Einbruchschutz" und "Das Gedächtnis" behandelt worden. Gut besucht sei auch die Mutter- und Vatertagsfeier gewesen. Niebler erinnerte darüber hinaus an den Besuch der Messe 66 in München, einen Tagesausflug in das Deutsch-Deutsche Museum in Mödlareuth, den Besuch im Landratsamt bei Landrat Richard Reisinger und die Teilnahme an der VdK-Großveranstaltung "Soziale Spannung stoppen."Mit der Arbeit des Sozialverbandes, so der Vorsitzende, solle dazu beigetragen werden, dass die Welt ein klein bisschen menschlicher und Nächstenliebe aktiv gelebt werde. Die Schmidmühlener Sängerinnen aber stimmten mit Liedern wie "Wie schön glänzt die Sonn' und "Süßer die Glocken nie klingen" auf die Weihnachtszeit ein.