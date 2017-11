Vermischtes Rieden

13.11.2017

7

0 13.11.2017

In Bestform präsentierten sich im Kloster die Vier Unverdorbenen aus Neunburg mit Sänger und Bassist Jürgen Zach, Gitarrist Klaus Götze und Franz Schöberl mit dem Akkordeon. Rezitator Karl Stumpfi beanspruchte sein volles Mimik- und Gestikrepertoire.

Urbayerisch der Start

Aus Anekdoten

Ensdorf. Bei erlesenen Tropfen aus dem Klosterkeller waren kurzweilige Stunden vorprogrammiert. Gesanglich mit der Moritat "Mackie Messer" von Brecht/Weill eingestimmt, trug Stumpfi zwei nachdenklich machende Texte aus dem Programm "Denk' ich an Deutschland" vor. Die "Drei Paragraphen der Weimarer Republik" brachte Bertolt Brecht 1931 zu Papier. Auch der Wiener Literat Polgar hat das finale Siechtum eines Staatsgebildes beschrieben. 1918 entstand die Satire "Musterung," ein im wahrsten Sinne des Wortes Staats-Begräbnis, voller morbider Stimmung. Darauf hörten die Gäste folgerichtig den Wolfgang-Ambros-Klassiker "Es lebe der Zentralfriedhof". Robert Gernhardts "Der Fall Binder", Inhalt einer Sammlung von Nonsens-Geschichten, folgte der "Kriminaltango". Im "Vorschlag zur Strafrechtsreform" von 1967 nimmt Hans Magnus Enzensberger in einer Schachtelsatz-Endlosschleife Beamtendeutsch und Stereotypen der Bürokratie trefflich aufs Korn.Die exhibionistischen Anwandlungen eines ehemaligen k.u. k. Marinedieners mit zwei am Hinterteil eintätowierten Schiffen beschreibt Anton Kuh süffisant in der Episode "Das Marinemuseum". Darauf anschließend kam das Heurigenlied "Nüchtern bin i allweil schüchtern" als Anspielung auf einen übermäßigen Alkoholgenuss. Urbayerisch starteten die Vier Unverdorbenen in den zweiten Teil des Abends - musikalisch und literarisch sogar mit einer richtigen Sauerei. Auf das Volkslied "d'Sau hat an schweinern Kopf" passte wie angegossen das "Sauohr" aus dem "Bayrischen Dekameron" von Oskar Maria Graf. Natürlich durften an diesem Abend Ensdorfer Gstanzln nicht fehlen. Karl Stumpfi las weiter Texte bundesrepublikanischer Satiriker der 60er- und 70er- Jahre. Zunächst persiflierte Autor Markus Werner die von Sexual-Volksaufklärern wie Oswalt Kolle forcierte Entdeckung des Neuen Körperkults in seiner "Liebes-Organologie".Darauf folgte eine tiefenpsychologische Analyse zum unerschöpflichen Thema "Was will die Frau", von Autor Bernhard Lassahn originell in Versform gepackt. Bei der Wiener Ballade des österreichischen Kabarettisten Fritz Grünbaum wurde dem "Hausfreund" eine Lobeshymne gewidmet."Von komischen Käuzen" gab es abschließend zum Andenken an Friedrich Torberg mit Kaffeehausliteratur. Stumpfi las aus dessen Anekdotensammlung "Tante Jolesch oder der Untergang des Abendlandes" sein Kapitel über den mürrischen Restaurantbesitzer Herr Neugröschl.Auf den Applaus anspielend, meinte Stumpfi lapidar: "So sind wir eben, die Vier Unverdorbenen. Zugaben liefern wir auch unaufgefordert ab." Nach Tevjes Lied "Wenn ich einmal reich wär" aus dem Musical Anatevka folgten noch drei Nachbrenner aus dem letztjährigen Programm.