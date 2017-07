Vermischtes Rieden

26.07.2017

Sie jubelten und waren nicht mehr zu halten: Die Klasse 3a der Riedener Grundschule hat den ersten Preis bei den 48. Waldjugendspielen errungen. Nun fand in der Mehrzweckhalle die Siegerehrung statt.

730 Schüler aus 35 Klassen

"Friede findet man nur in den Wäldern": Mit diesem Zitat von Michaelangelo begann die stellvertretende Schulleiterin der Grundschule Rieden, Elke Hollederer, die Siegerehrung der 48. Waldjugendspiele. Und sie betonte "Wenn Michaelangelo einmal bei Waldjugendspielen dabei gewesen wäre, dann hätte er festgestellt, dass da von Frieden nicht mehr viel übrig ist - da herrscht Action". Unbestritten seien die Waldjugendspiele immer ein Höhepunkt im Schuljahr der Drittklässler, erklärte sie. Das Thema Wald war beherrschend - auch beim Rahmenprogramm, das die 3a organisiert hatte."Auch ich genieße gerne die Stille des Walds", bekannte Landrat Richard Reisinger. Als er jedoch sagte, es sei "traurig, dass die Ferien bald kommen," erntete er lautstarken Protest von den Schülern. Bürgermeister Erwin Geitner bekannte, dass diese Siegerehrung jedes Jahr ein Highlight für ihn sei und "ich erinnere mich, dass ich in meiner Schulzeit auch einen Preis bei den Waldjugendspielen bekommen habe". Dann schrieb er den drei Siegerklassen ins Stammbuch: "Der Wald will erlebt sein und nur so konntet ihr Erfahrungen sammeln."Der leitender Forstdirektor Wolfhard-Rüdiger Wicht vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg betonte, dass 730 Schüler aus 35 Klassen von 60 im Landkreis und der Stadt Amberg "die Waldjugendspiele zu einer richtigen Großveranstaltung gemacht haben".Dann endlich kam es zum wichtigsten Teil der Siegerehrung. Den 1. Platz in der Gesamtwertung erreichte die Klasse 3a der Grundschule Rieden. Platz 2 belegte die Klasse 3c der Max-Josef-Schule Amberg. Über den dritten Platz freute sich die Klasse 3 der Grundschule Ebermannsdorf. Für die Sieger gab es Holz-Medaillen und Spiele sowie Plüschfledermäuse.