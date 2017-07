Vermischtes Rieden

13.07.2017

23

0 13.07.201723

Die Veranstalter rechnen mit gut 8500 Besuchern, bis zum Ausklang der Veranstaltung in den frühen Morgenstunden des Sonntags. Hierzu starteten bei bestem Wetter die Vorbands in der Riedener Festhalle bereits am Donnerstagvormittag. Um 14.30 Uhr begann das Programm auf der Hauptbühne. Die Besucher genossen den Sonnenschein über Kreuth und feierten vor der Bühne kräftig mit.Über den ganzen Nachmittag zog es dann mehr und mehr Besucher vor die Hauptbühne, die allesamt äußerst friedlich und sehr ausgelassen den ersten Festivaltag begingen. Auch für den Abend hatten sich hierbei zwei der bekanntesten Bands angesagt. Mit der Rammsteincoverband Stahlzeit und F.U.C.K., der Coverrockband aus Franken, sorgen die Veranstalter dafür, dass es vor der Hauptbühne richtig voll wird.Für alle kurzentschlossenen besteht derzeit immer noch die Möglichkeit, das Festival zu besuchen. Tagestickets zum Preis von 35 Euro pro Tag können hierzu im Waldhotel in Kreuth erstanden werden. „Wir schauen, dass wir so zeitnah wie möglich über die sozialen Netzwerke informieren, sollte sich abzeichnen, dass wir ausverkauft sind“ so Hofmann am Donnerstagnachmittag vor Ort.