Vermischtes Rieden

13.07.2017

Die Polizei hat am Anreisetag zum Festival G.O.N.D. einige Besucher aus dem Verkehr gezogen. Einer brachte neben einem Tierabwehrspray auch bengalische Fackeln mit.

Kreuth. Zunächst aber haben die Beamten einen 23-jährigen Opelfahrer aus Oberfranken am frühen Donnerstagmorgen im Zuge einer Verkehrskontrolle positiv auf Drogen getestet. Während sein Auto von mitgereisten Bekannten übernommen wurde, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwarten nun eine Anzeige und ein Fahrverbot.Ebenso erging es einem 31-Jährigen, der an der gleichen Stelle am Steuer eines Kia mit über einem Promille Alkohol im Blut erwischt wurde. Bereits gegen Mitternacht hatte eine Polizeistreife einen 49-jährigen VW-Fahrer aus Oberbayern mit 0,6 Promille Alkohol am Steuer getroffen. Er musste seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Er bekommt eine Ordnungswidrigkeitsanzeige mit Fahrverbot.Auf das G.O.N.D.-Festivalgelände wollte außerdem ein 29-Jähriger aus Chemnitz bengalische Fackeln mitnehmen. Da solche Technik auf einem Festival nichts verloren hat, stellte die Polizei diese während einer Kontrolle am Donnerstagmorgen sicher. Genauso sichergestellt wurden ein Tierabwehrspray und ein Beil bei einem 31-jährigen Hessen.