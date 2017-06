Vermischtes Rieden

18.06.2017

2

0 18.06.2017

Sie haben Zuwachs bekommen. Vier Kunstschaffende haben bisher 14 Mal in Ensdorf eine gemeinsame Ausstellung auf die Beine gestellt. Heuer werden fünf Maler, Objektkünstler und Fotografen ihre Arbeiten beisteuern.

Ensdorf. (sön) Zu einem kulturellen Höhepunkt im Vilstal soll auch heuer die inzwischen zum 14. Mal stattfindende Jahresausstellung der Ensdorfer Künstlergruppe werden. Die Vorbereitungen, so der langjährige Teilnehmer Siegfried Link bei einer Vorbesprechung der beteiligten Künstler, würden bereits auf Hochtouren laufen. Die Ausstellung wird am Sonntag, 2. Juli, um 18 Uhr im Innenhof des Klosters eröffnet. Ab 19.30 Uhr werde dann, fügte Klosterdirektor Pater Christian Liebenstein an, der blinde Bayreuther Songwriter Blind Wolf (Wolfgang Rehmert) allen Freunden handgemachter Blues-, Jazz-, Folk- und Countrymusik im Innenhof des Klosters einen musikalischen Ohrenschmaus bereiten. "Die Verknüpfung von Kunst und Musik spricht die Menschen in einer ganz besonderen Weise an", betonte Link. Der schattige Innenhof und der Kreuzgang des Klosters böten dazu einen hervorragenden Rahmen. Und er ist überzeugt, dass Rehmerts Lieder den Eröffnungsabend zu einem Erlebnis machen werden.Die bei der Besprechung anwesenden vier Künstler und ein Gast werden sich an der diesjährigen Ausstellung beteiligen. Alle sind ebenso erfreut wie gespannt, sich mit ihrem Schaffen wieder an eine breite Öffentlichkeit wenden zu können. Bei der 14. Ausstellung Ensdorfer Künstler werden, so das Fazit dieser organisatorischen Vorbesprechung, wird Margot Babl Aquarellbilder ausstellen, Siegfried Link möchte Ölgemälde zeigen.Mit Landschaften auf Papier und Leinwand ist Gerd Seidel vertreten. Fotografische Arbeiten zeigt Wolfgang Fetsch bei dieser Gemeinschaftsausstellung. Zum ersten Mal ist die Glaskünstlerin Karola Voggenreither aus Regensburg mit Acrylbildern und experimenteller Malerei in Mischtechnik vertreten. Nach der Vernissage am 2. Juli ist die Ausstellung, die vom Kloster und der Gemeinde unterstützt wird, im Kreuzgang des Klosters bis Sonntag, 30. Juli, täglich von 9 bis 18 Uhr zu sehen.